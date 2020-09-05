Mac-Tipp: Fenster mit der Tastatur wechseln

Programme werden unter macOS ganz einfach mit der Tastenkombination «Command-Tabulator» gewechselt. Weniger bekannt ist, dass es auch ein Kürzel gibt, um zwischen den offenen Fenstern derselben Anwendung zu wechseln:

Drücken Sie einfach «Command-<», um die offenen Fenster durchzublättern. Das funktioniert in allen praktisch allen Anwendungen, weil die Funktion auf Systemebene verdrahtet ist.

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Das Kürzel funktioniert nur mit offenen, freischwebenden Fenstern. Es funktioniert nicht, wenn Sie die Fenster in einer fähigen App zu Tabs zusammengefasst haben, wie hier zum Beispiel im Finder: