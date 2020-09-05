5. Sep 2020
Lesedauer 2 Min.
Fenster zu!
Mac-Tipp: Fenster mit der Tastatur wechseln
Mit diesem feinen Kürzel wechseln Sie zwischen den offenen Fenstern innerhalb einer Anwendung.
Programme werden unter macOS ganz einfach mit der Tastenkombination «Command-Tabulator» gewechselt. Weniger bekannt ist, dass es auch ein Kürzel gibt, um zwischen den offenen Fenstern derselben Anwendung zu wechseln:
Drücken Sie einfach «Command-<», um die offenen Fenster durchzublättern. Das funktioniert in allen praktisch allen Anwendungen, weil die Funktion auf Systemebene verdrahtet ist.
Einen Wermutstropfen gibt es dennoch: Das Kürzel funktioniert nur mit offenen, freischwebenden Fenstern. Es funktioniert nicht, wenn Sie die Fenster in einer fähigen App zu Tabs zusammengefasst haben, wie hier zum Beispiel im Finder:
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