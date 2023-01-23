Mac-Tipp: Fortschrittsfenster ausblenden

Im Finder werden Kopiervorgänge durch einen kleinen Fortschrittsbalken gezeigt. So weit, so bekannt, so bewährt: etwa seit 1984. Doch seit jeher machen diese Balken auch nervös, weil sie stets anzeigen, was noch alles vor uns liegt. Das ist umso lästiger, wenn sich Kopiervorgänge im Netzwerk endlos hinziehen, weil es irgendwo harzt oder die Dateien so furchtbar gross sind – oder beides, so wie in diesem Fall: