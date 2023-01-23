23. Jan 2023
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Mac-Tipp: Fortschrittsfenster ausblenden
Manchmal will man gar nicht so genau wissen, wie lange ein Kopiervorgang noch dauert.
Im Finder werden Kopiervorgänge durch einen kleinen Fortschrittsbalken gezeigt. So weit, so bekannt, so bewährt: etwa seit 1984. Doch seit jeher machen diese Balken auch nervös, weil sie stets anzeigen, was noch alles vor uns liegt. Das ist umso lästiger, wenn sich Kopiervorgänge im Netzwerk endlos hinziehen, weil es irgendwo harzt oder die Dateien so furchtbar gross sind – oder beides, so wie in diesem Fall:
Die einfache Abhilfe: Schliessen Sie das Fenster über den roten Knopf in der linken oberen Ecke. Damit wird die Übertragung nicht abgebrochen, sondern unsichtbar im Hintergrund weitergeführt. Um den Lauf der Dinge zu kontrollieren, wählen Sie im Menü Fenster den Befehl Fortschrittsfenster einblenden.
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