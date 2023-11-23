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Klaus Zellweger
23. Nov 2023
Lesedauer 2 Min.

Schön auf Knopfdruck

Mac-Tipp: Viele Fotos automatisch optimieren

Wenn statt eines einzelnen Fotos ein ganzer Stapel automatisch verbessert werden soll, dauert das auch nicht viel länger.
© (Quelle: Foto vonEtienne Girardet auf Unsplash)

Der Zauberstab von Apples Fotos-Anwendung lässt fast alle Bilder in einem noch besseren Licht erscheinen, indem er eine automatische Farb- und Tonwertkorrektur durchführt. Sogar bei Bildern, die auf den ersten Blick eigentlich gut aussehen, bringt das Werkzeug oft noch eine Verbesserung bei den Kontrasten und der Verteilung der Helligkeit.

Der Zauberstab verbessert ein Bild in den meisten Fällen deutlich

 © Quelle: PCtipp.ch

Der Zauberstab lässt sich Bearbeiten-Modus auch im Menü Bild mit dem Befehl Verbessern aktivieren – oder Sie schwingen ihn mit dem Kurzbefehl Command+E.

Was dabei gerne übersehen wird: Dieser Kurzbefehl wirkt nicht nur bei einzelnen Bildern, sondern kann gleichzeitig auf einen ganzen Stapel angewendet werden. Wechseln Sie dazu vom Bearbeiten-Modus zurück in die Übersicht. Markieren Sie beliebig viele Bilder und verwenden Sie danach dasselbe Kürzel Command+E, um sie alle in einem Aufwasch zu optimieren.

Tipp: Die Optimierung führt in einigen Fällen zu Verschlimmbesserungen, doch das bleibt die Ausnahme. Im Idealfall wenden Sie den Befehl ganz am Anfang der Bearbeitung an, um eine solide Basis zu schaffen. Erst danach unterziehen Sie jedes Bild im Bearbeiten-Modus einer Einzelbehandlung.

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