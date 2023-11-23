Mac-Tipp: Viele Fotos automatisch optimieren

Der Zauberstab lässt sich Bearbeiten-Modus auch im Menü Bild mit dem Befehl Verbessern aktivieren – oder Sie schwingen ihn mit dem Kurzbefehl Command+E.

Was dabei gerne übersehen wird: Dieser Kurzbefehl wirkt nicht nur bei einzelnen Bildern, sondern kann gleichzeitig auf einen ganzen Stapel angewendet werden. Wechseln Sie dazu vom Bearbeiten-Modus zurück in die Übersicht. Markieren Sie beliebig viele Bilder und verwenden Sie danach dasselbe Kürzel Command+E, um sie alle in einem Aufwasch zu optimieren.

Tipp: Die Optimierung führt in einigen Fällen zu Verschlimmbesserungen, doch das bleibt die Ausnahme. Im Idealfall wenden Sie den Befehl ganz am Anfang der Bearbeitung an, um eine solide Basis zu schaffen. Erst danach unterziehen Sie jedes Bild im Bearbeiten-Modus einer Einzelbehandlung.