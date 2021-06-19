Mac-Tipp: Funktionstasten ändern

Unter Windows ist die Control-Taste das, was unter macOS die Command-Taste (Befehls-Taste) ist: Die zentrale Anlaufstelle für Kurzbefehle wie Command-C. Ist doch ganz einfach. Aber nur, wenn das Muskelgedächtnis nicht dazwischenfunkt, weil die Control-Taste in der Windows-Vergangenheit schon eine Million Mal gedrückt wurde.

Natürlich sollten Sie sich früher oder später an die neue Ordnung gewöhnen. Doch in der Übergangsphase gibt es wichtigeres über den Mac zu lernen. Deshalb können Sie die Tastenbelegung einfach ändern.

Öffnen Sie die Systemeinstellung Tastatur. Klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche Sondertasten.