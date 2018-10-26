Mac-Tipp: Kurzbefehle ändern

Kurzbefehle wie «Command-X» prägen unsere Arbeit am Mac. Welche Befehle damit aufgerufen werden, bestimmen zuerst einmal die Programmierer. Alles, was danach kommt, ist Ihnen überlassen: Ändern Sie die Kurzbefehle, erstellen Sie neue oder überschreiben Sie die alten, um Ihre Lieblingsfunktion über die Tastatur aufzurufen. Dabei bestimmen Sie selbst, ob solche Änderungen nur für eine bestimmte Anwendung oder für alle Programme gelten sollen.

Kurzbefehle ändern

Rufen Sie die Systemeinstellung «Tastatur» auf. Klicken Sie oben auf den Bereich «Kurzbefehle» und anschliessend in der linken Spalte auf den Eintrag «App-Tastaturkurzbefehle»: