Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
26. Okt 2018
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Mac-Tipp: Kurzbefehle ändern

Bestimmen Sie selbst, mit welchem Kürzel Sie einen Befehl aufrufen.

Neue Kurzbefehle werden global oder nur einer bestimmten Anwendung zugeteilt

© Quelle: Screenshot / ze

Kurzbefehle wie «Command-X» prägen unsere Arbeit am Mac. Welche Befehle damit aufgerufen werden, bestimmen zuerst einmal die Programmierer. Alles, was danach kommt, ist Ihnen überlassen: Ändern Sie die Kurzbefehle, erstellen Sie neue oder überschreiben Sie die alten, um Ihre Lieblingsfunktion über die Tastatur aufzurufen. Dabei bestimmen Sie selbst, ob solche Änderungen nur für eine bestimmte Anwendung oder für alle Programme gelten sollen.

Kurzbefehle ändern

Rufen Sie die Systemeinstellung «Tastatur» auf. Klicken Sie oben auf den Bereich «Kurzbefehle» und anschliessend in der linken Spalte auf den Eintrag «App-Tastaturkurzbefehle»:

Neue Kurzbefehle werden global oder nur einer bestimmten Anwendung zugeteilt

 © Quelle: Screenshot / ze

Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen. Wählen Sie im Einblendmenü, ob der Befehl für alle Programme oder nur für ein bestimmtes Programm gelten soll, wie im Beispiel unten für «Kalender». Geben Sie den Menübefehl ein, den Sie mit dem Kurzbefehl aufrufen möchten. Nun klicken Sie in das Eingabefeld «Tastaturkurzbefehl» und drücken Sie die gewünschte Tastenkombination:

Von oben nach unten: das ausgewählte Programm, der Befehl innerhalb des Programms und der neue Kurzbefehl

 © Quelle: Screenshot / ze

Anschliessend müssen Sie die betroffene Anwendung neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Achtung! Die Schreibweise muss ganz genau übereinstimmen. Jeder Wortabstand zählt. «Schließen» ist nicht dasselbe wie «Schliessen». Und wenn Sie einen Befehl wie «Einstellungen …» aufrufen möchten, dann sind das am Ende keine drei Punkte, sondern Auslassungspunkte, die aus einem Zeichen bestehen. Diese geben Sie mit der Tastenkombination «Option-.» (Punkt) ein.

Kommentare

Mac Betriebssysteme Software Zubehör Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare