Mac-Tipp: MacBook Air mit Studio Display

Die kurze Antwort: Das MacBook Air bildet zusammen mit dem Studio Display den besten Mac-Arbeitsplatz, den ich seit vielen Jahren hatte. Hier vereinen sich ein fantastisches 5K-Display und maximale Mobilität.

Doch nichts ist so gut, als dass es sich nicht noch besser machen liesse. Die folgenden Tipps und Techniken schleifen die letzten Kanten.

Der richtige Port

Das Studio Display kommt mit vier Ports auf der Rückseite: drei USB-C-Ports und ein Thunderbolt-3-Port: zu erkennen am Blitz, der für diese Technologie steht. Statt das externe Netzteil des Rechners zu verwenden, wird das MacBook Air direkt am Thunderbolt-Port angeschlossen; so fliessen Daten, das Videosignal und der Strom über diese eine Kabel, das übrigens zum Lieferumfang des Studio Displays gehört. Und schon wirkt der Arbeitsplatz mustergültig aufgeräumt. Dieser Thunderbolt-Anschluss liefert bis zu 96 Watt, was ihn auch für jedes andere MacBook qualifiziert.

Ethernet fürs MacBook Air

Einer der drei USB-C-Anschlüsse liefert bei Bedarf ein schnelleres Netzwerk – oder einfach eine robuste Verbindung, wenn die Wi-Fi-Verbindung lahmt oder unzuverlässig ist. Dazu wird ein USB-C-zu-Ethernet-Adapter am Display angebracht. Diese Verbindung wird vom MacBook Air automatisch erkannt und genutzt.