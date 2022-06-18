Mac-Tipp: Mela, die perfekte Rezeptsammlung

Hand aufs Herz: Wie viele Kochbücher setzen Staub an, weil daraus bestenfalls ein Dutzend Rezepte gekocht wurden? Wie viele Menüs aus Zeitschriften sind in Mäppli und Ordnern auf Nimmerwiedersehen weggesperrt? Wie viele Gerichte wollten Sie schon vor einer Ewigkeit kochen und haben das Rezept irgendwann aus den Augen verloren?

Was uns fehlt, ist ein persönliches Kochbuch, das nur die besten der besten Rezepte aus den verschiedensten Quellen vereint – und Mela bietet genau das. Die App wird für iOS, iPadOS und macOS angeboten; die Rezepte werden dann über iCloud mit der eigenen und anderen Apple-IDs synchronisiert, sodass einer waschechten Familienbibel für die Küche nichts mehr im Wege steht.

Scannen statt Tippen

Rezepte lassen sich in Mela von Hand erfassen, aber das sollte sich niemand antun. Stattdessen werden sie mit dem iPhone oder iPad fotografiert; anschliessend werden Textblöcke wie «Titel», «Rezept» oder «Anleitung» markiert.