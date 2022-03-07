7. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.
Was kann das?
Mac-Tipp: Netzteil prüfen
Ein herumliegendes Netzteil kommt gerade richtig, um das MacBook zu füttern. Seine Leistung wird schnell offenbart.
MacBooks sind recht gutmütig, wenn sie mit verschiedenen Netzteilen geladen werden. Doch schlussendlich muss die Leistung mit dem Verbrauch der Maschine mithalten, sonst sackt die Batterie bei der Arbeit stetig ab. Wenn das angeschlossene Netzteil nicht Ihr eigenes ist, prüfen Sie die Leistung mit wenigen Klicks.
Wählen Sie im Apple-Menü den Befehl Über diesen Mac und klicken Sie auf die Schaltfläche Systembericht:
Im folgenden Fenster klicken Sie in der linken Spalte auf den Eintrag Stromversorgung. Jetzt steht ganz unten geschrieben, wie viel Saft dem Gerät zugeführt werden kann:
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