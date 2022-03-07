Mac-Tipp: Netzteil prüfen

MacBooks sind recht gutmütig, wenn sie mit verschiedenen Netzteilen geladen werden. Doch schlussendlich muss die Leistung mit dem Verbrauch der Maschine mithalten, sonst sackt die Batterie bei der Arbeit stetig ab. Wenn das angeschlossene Netzteil nicht Ihr eigenes ist, prüfen Sie die Leistung mit wenigen Klicks.

Wählen Sie im Apple-Menü den Befehl Über diesen Mac und klicken Sie auf die Schaltfläche Systembericht: