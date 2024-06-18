Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
18. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Es gibt nichts zu sehen?!

Mac-Tipp: neuer Spotlight-Index

Wenn Dateien und Ordner nicht mehr gefunden werden, liegt das meistens an einem defekten Spotlight-Index. So legen Sie ihn neu an.
© (Quelle: Foto vonMaksym Kaharlytskyi aus Unsplash)

Spotlight nennt sich die systemeigene Suche, mit der wir unter macOS die Festplatten durchwühlen, um Ordner, Dateien und Bilder zu finden. Damit das so rasend schnell funktioniert, wird die Festplatte im Hintergrund automatisch indexiert: Es wird also ein Katalog angelegt, an dem sich die Suche orientiert, statt bei jeder Abfrage erneut die Festplatte zu durchwühlen.

Dieser Index kann durcheinandergeraten oder beschädigt werden. Das führt dazu, dass die Spotlight-Suche unzuverlässig oder gar nicht funktioniert. Der Spotlight-Index wird jedoch auch von Drittsoftware verwendet, die ebenfalls eine Suchfunktion bieten, wie Alfred oder Raycast – und die funktioniert dann ebenfalls nicht.

In jedem Fall muss der Index neu angelegt werden.

Index neu anlegen

Öffnen Sie die Systemeinstellung Siri & Spotlight (1) und klicken Sie anschliessend ganz rechts unten auf die Schaltfläche Spotlight-Datenschutz (2):

Spotlight und Siri haben ihre eigene Systemeinstellung

 © Quelle: PCtipp.ch

Ziehen Sie den oder die Ordner, die neu indexiert werden sollen, in das Eingabefeld. Hier wird der Index für das gesamte Benutzerverzeichnis «air» neu angelegt:

In diesem Fall wird das gesamte Benutzer-Verzeichnis vom Index ausgeschlossen

 © Quelle: PCtipp.ch

Sobald der Ordner aufgeführt ist, klicken Sie ihn einmal an. (1) Entfernen Sie ihn mit der Minus-Taste (2) aus der Auflistung und klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig (3):

Nachdem der Index gelöscht wurde, erstellt ihn macOS neu

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt wird der Index im Hintergrund neu angelegt. Das braucht jedoch seine Zeit. Je nach Grösse und Füllgrad der Festplatte kann das zwischen einer Stunde und einem Tag dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist.

Kommentare

Mac
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare