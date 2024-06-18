Mac-Tipp: neuer Spotlight-Index

Spotlight nennt sich die systemeigene Suche, mit der wir unter macOS die Festplatten durchwühlen, um Ordner, Dateien und Bilder zu finden. Damit das so rasend schnell funktioniert, wird die Festplatte im Hintergrund automatisch indexiert: Es wird also ein Katalog angelegt, an dem sich die Suche orientiert, statt bei jeder Abfrage erneut die Festplatte zu durchwühlen.

Dieser Index kann durcheinandergeraten oder beschädigt werden. Das führt dazu, dass die Spotlight-Suche unzuverlässig oder gar nicht funktioniert. Der Spotlight-Index wird jedoch auch von Drittsoftware verwendet, die ebenfalls eine Suchfunktion bieten, wie Alfred oder Raycast – und die funktioniert dann ebenfalls nicht.

In jedem Fall muss der Index neu angelegt werden.

Index neu anlegen

Öffnen Sie die Systemeinstellung Siri & Spotlight (1) und klicken Sie anschliessend ganz rechts unten auf die Schaltfläche Spotlight-Datenschutz (2):