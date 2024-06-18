Es gibt nichts zu sehen?!
Mac-Tipp: neuer Spotlight-Index
Spotlight nennt sich die systemeigene Suche, mit der wir unter macOS die Festplatten durchwühlen, um Ordner, Dateien und Bilder zu finden. Damit das so rasend schnell funktioniert, wird die Festplatte im Hintergrund automatisch indexiert: Es wird also ein Katalog angelegt, an dem sich die Suche orientiert, statt bei jeder Abfrage erneut die Festplatte zu durchwühlen.
Dieser Index kann durcheinandergeraten oder beschädigt werden. Das führt dazu, dass die Spotlight-Suche unzuverlässig oder gar nicht funktioniert. Der Spotlight-Index wird jedoch auch von Drittsoftware verwendet, die ebenfalls eine Suchfunktion bieten, wie Alfred oder Raycast – und die funktioniert dann ebenfalls nicht.
In jedem Fall muss der Index neu angelegt werden.
Index neu anlegen
Öffnen Sie die Systemeinstellung Siri & Spotlight (1) und klicken Sie anschliessend ganz rechts unten auf die Schaltfläche Spotlight-Datenschutz (2):
Ziehen Sie den oder die Ordner, die neu indexiert werden sollen, in das Eingabefeld. Hier wird der Index für das gesamte Benutzerverzeichnis «air» neu angelegt:
Sobald der Ordner aufgeführt ist, klicken Sie ihn einmal an. (1) Entfernen Sie ihn mit der Minus-Taste (2) aus der Auflistung und klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig (3):
Jetzt wird der Index im Hintergrund neu angelegt. Das braucht jedoch seine Zeit. Je nach Grösse und Füllgrad der Festplatte kann das zwischen einer Stunde und einem Tag dauern, bis der Prozess abgeschlossen ist.
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