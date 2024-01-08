Mac-Tipp: Notizen für jeden

Ein chinesisches Sprichwort besagt: «Die schwächste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis». Mehr muss über die Flüchtigkeit von Gedanken nicht erklärt werden. Die folgenden Programme wollen uns deshalb weder beim Brainstorming noch bei der Entwicklung grosser Konzepte unterstützen. Stattdessen halten sie mit ihrem dezenten Funktionsumfang die Ideen und Gedanken fest, bevor sie entfleuchen können.

Notizzettel von gestern

Eine Erwähnung darf nicht fehlen: der kleine Helfer mit dem sinnigen Namen Notizzettel, der zum Lieferumfang von macOS gehört. Die altbackene Oberfläche deutet darauf hin, dass diese Anwendung von Apple keine Liebe mehr erfährt. Doch vielleicht können Sie diesen ­Klebenotizen trotzdem etwas abgewinnen.