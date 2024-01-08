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Klaus Zellweger
8. Jan 2024
Lesedauer 4 Min.

Gut festhalten

Mac-Tipp: Notizen für jeden

Ein Geistesblitz verschwindet oft mit derselben Leichtigkeit, mit der er aufgetaucht ist. Deshalb kann es gar nicht schnell genug gehen, ihn festzuhalten.
© (Quelle: Angelina Litvin auf Unsplash)

Ein chinesisches Sprichwort besagt: «Die schwächste Tinte ist besser als das beste Gedächtnis». Mehr muss über die Flüchtigkeit von Gedanken nicht erklärt werden. Die folgenden Programme wollen uns deshalb weder beim Brainstorming noch bei der Entwicklung grosser Konzepte unterstützen. Stattdessen halten sie mit ihrem dezenten Funktionsumfang die Ideen und Gedanken fest, bevor sie entfleuchen können.

Notizzettel von gestern

Eine Erwähnung darf nicht fehlen: der kleine Helfer mit dem sinnigen Namen Notizzettel, der zum Lieferumfang von macOS gehört. Die altbackene Oberfläche deutet darauf hin, dass diese Anwendung von Apple keine Liebe mehr erfährt. Doch vielleicht können Sie diesen ­Klebenotizen trotzdem etwas abgewinnen.

Machen wir uns nichts vor: die Notizzettel haben keine Zukunft

 © Quelle: PCtipp.ch

Info: Für Mac, kein iCloud-Sync, kostenlos, Deutsch, zu finden im Ordner Programme.

Notizblock: das Gefäss für alles

Hingegen geniesst der Notizblock von macOS viel Aufmerksamkeit und wird mit jeder Version von macOS noch besser.

Der Notizblock wird mit jeder Version besser und ist hervorragend ausbalanciert

 © Quelle: PCtipp.ch

Mit den Schnellnotizen erfassen Sie einen Gedanken, ohne sich zuerst mit der Anwendung oder einer bestehenden Struktur beschäftigen zu müssen. Halten Sie dazu die Fn- oder die ­Globus-Taste gedrückt und tippen Sie «Q», um eine neue Schnellnotiz anzulegen.

Eine alternative Erfassung bieten die «aktiven Ecken». Öffnen Sie die Systemeinstellung Schreibtisch & Dock und klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche Aktive Ecken. Hier definieren Sie die auszulösende Aktion, wenn sich der Mauszeiger in dieser Ecke befindet. Wenn Sie beim Auswählen der gewünschten Aktion die Shift-Taste gedrückt halten, dann gilt das auch für den Auslöser. So werden versehentliche Aktionen vermieden.

Schon gewusst? Wird die Shift-Taste beim Anwählen im Menü gedrückt, gehört sie zum Kurzbefehl

 © Quelle: PCtipp.ch

Info: Für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch, iCloud-Sync, kostenlos, Deutsch, zu finden im Ordner Programme.

Tot: auf den Kern reduziert

Der Name «Tot» meint nicht auf das Fehlen jeglicher Vitalzeichen, sondern ein Kind im Windelalter (im Amerikanischen «tot» oder «toddler» genannt). Klein und süss ist also das Motto. Tot speichert maximal sieben Notizen und kann sich deshalb nicht zu einem neuen Ablagesystem mausern.

Der Schwerpunkt von Tot liegt auf seinem Minimalismus

 © Quelle: PCtipp.ch

Jede Notiz bekommt ihre Farbe, während am unteren Rand die Zeilen, Wörter und Zeichen gezählt werden. Auch Listen und andere Feinheiten sind mit an Bord. Die Mac-Version ist kostenlos, während die mobile App ziemlich kostspielig wirkt. Wenn das iPad oder iPhone jedoch eine wichtige Rolle im Arbeitsalltag spielen, ist der Kauf sehr wohl eine Überlegung wert.

Info: Für Mac, iPhone und iPad, iCloud-Sync, Mac-Version kostenlos im App-Store; iPad-/iPhone-Version für 20 Franken im App-Store, Englisch

SideNotes: schnell versteckt

Bei SideNotes wirkt der Funktionsumfang auf den ersten Blick eher banal. Doch die Raffinesse lässt nicht lange auf sich warten. Um die Notizen aufzurufen, klicken Sie auf die neue Markierung am rechten Fensterrand. Um eine neue Notiz zu erstellen, drücken Sie Control+Option+Command+N und wählen den gewünschten Ordner – wobei sich dieser Zwischenschritt in den Einstellungen auch umgehen lässt.

SideNote lebt am Bildschirmrand und bietet eine enorme Anpassungsfähigkeit

 © Quelle: PCtipp.ch

Endlos viele Einstellungen warten darauf, dass man sich SideNotes auf den Leib schneidert. Die meisten betreffen das grundlegende Verhalten. Welcher Kurzbefehl erzeugt eine neue Notiz? Verschwinden die Notizen, wenn die Maus ausserhalb klickt? Wird bei Dateien ein Verweis auf das Original erstellt oder die ganze Datei in die Datenbank aufgenommen? Allerdings sind dem Treiben ergonomische Grenzen gesetzt: Eine Notiz lässt sich nicht aus der Seitenleiste herausziehen und vergrössern, sondern bleibt ein Schnipsel am Spielfeldrand.

Info: Für Mac, iPhone und iPad, iCloud-Sync, Mac-Version für 20 Franken im App-Store, 30-Tage-Demo unter apptorium.com/sidenotes; iPad-/iPhone-Version für 10 Franken im App-Store, Englisch

Sprachmemos: auf Zuruf

Und zum Schluss eine andere Art von Notizen, die Sprachmemos. Sie gehören zum Lieferumfang der Macs, iPhones, iPads und – vor allem! – der Apple Watch. Damit wird ein Gedanke einfach in beliebiger Länge eingesprochen und später am Mac oder einem anderen Apple-Gerät abgehört. Die perfekte Lösung für unterwegs.

Keine Handbreit entfernt: die Sprachmemos auf der Apple Watch

 © Quelle: PCtipp.ch

Info: Für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch, iCloud-Sync, kostenlos, Deutsch, zu finden im Ordner Programme.

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