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Klaus Zellweger
8. Okt 2022
Lesedauer 2 Min.

Kann das weg?

Mac-Tipp: Office 365 entfernen

Eine vollständige Entfernung von Office am Mac ist eine Aufgabe für sich. Zum Glück gibt es eine kostenlose Hilfe.

Office gründlich zu entfernen, artet normalerweise in Arbeit aus

© (Quelle: PCtipp.ch)

Es gibt zwei gute Gründe, um Microsoft Office vollständig vom Mac zu tilgen. Entweder gibt es schwerwiegende Probleme, denen man einfach nicht auf die Schliche kommt; dann kann ein radikaler Neuanfang die Lösung sein. Oder Sie haben sich entschlossen, endlich den Umstieg auf die Apple-Programme Pages, Numbers und Keynote zu vollziehen.

In beiden Fällen soll Office komplett gelöscht werden – also nicht nur die Anwendungen selbst, sondern auch die Einstellungen und Hilfsdateien, die zum Beispiel im Library-Ordner vor sich hindösen. Zwar gibt es eine offizielle «Anleitung» von Microsoft höchstselbst – doch die ist so lang und unübersichtlich, dass man sich im falschen Film wähnt.

Viel einfacher ist die Verwendung der Freeware Office-Reset. Öffnen Sie die Seite office-reset.com/changelog. Auf der rechten Seite sehen Sie, welche Office-Versionen unterstützt werden, sowie die Schaltfläche Download:

Hier geht es zum Download

 © Quelle: PCtipp.ch

Nach dem Download starten Sie das Paket und wählen jene Elemente, die gelöscht werden sollen – oder machen gleich reinen Tisch, indem Sie die Option Entfernen Sie Microsoft Office vollständig anwählen:

Tabula rasa

 © Quelle: PCtipp.ch

Danach kann Office-Reset seiner Bestimmung folgen.

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