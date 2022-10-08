Mac-Tipp: Office 365 entfernen

Es gibt zwei gute Gründe, um Microsoft Office vollständig vom Mac zu tilgen. Entweder gibt es schwerwiegende Probleme, denen man einfach nicht auf die Schliche kommt; dann kann ein radikaler Neuanfang die Lösung sein. Oder Sie haben sich entschlossen, endlich den Umstieg auf die Apple-Programme Pages, Numbers und Keynote zu vollziehen.

In beiden Fällen soll Office komplett gelöscht werden – also nicht nur die Anwendungen selbst, sondern auch die Einstellungen und Hilfsdateien, die zum Beispiel im Library-Ordner vor sich hindösen. Zwar gibt es eine offizielle «Anleitung» von Microsoft höchstselbst – doch die ist so lang und unübersichtlich, dass man sich im falschen Film wähnt.

Viel einfacher ist die Verwendung der Freeware Office-Reset. Öffnen Sie die Seite office-reset.com/changelog. Auf der rechten Seite sehen Sie, welche Office-Versionen unterstützt werden, sowie die Schaltfläche Download: