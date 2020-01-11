Mac-Tipp: Ordner im Dock

Jetzt landet am Ziel nur ein Alias. Sie erkennen es daran, dass sein Symbol durch einen geschwungenen Pfeil ergänzt wurde. Dieses Alias wird im Dock jedoch genau wie das Original reagieren, während die bestehende Ordnerstruktur erhalten bleibt.

Intelligente Ordner

Diese Dock-Spielereien werden auf die Spitze getrieben, indem Sie im Dock «intelligente Ordner» ablegen. Diese füllen sich aufgrund Ihrer Suchkriterien automatisch. Wenn eine neue Datei den Kriterien entspricht, erscheint sie in diesem Ordner – egal, wo sich das Original befindet. Wenn die Datei die Kriterien nicht mehr erfüllt, weil sie zum Beispiel zu alt ist, verschwindet sie ohne Ihr Zutun. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Mac-Tipp.

Das Vorgehen ist einfach. Öffnen Sie den Ordner, den Sie durchsuchen möchten. Das kann ein einzelner Projektordner sein, aber auch das komplette Home-Verzeichnis. Wählen Sie im Menü «Ablage» den Befehl «Suchen» und legen Sie die Kriterien fest. Klicken Sie auf die Schaltfläche «Sichern».