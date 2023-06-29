Mac-Tipp: Parallels Desktop 18

Die komplette virtuelle Maschine mit ihrem System, den Programmen und allen Daten wird in einer einzigen Datei gespeichert, die eine virtuelle Festplatte repräsentiert. Das hat den Vorteil, dass der ganze vermeintliche PC einfach auf eine externe Festplatte kopiert und damit gesichert wird.

Hinzu kommt, dass beim Beenden von Parallels Desktop der aktuelle Zustand auf die Mac-Festplatte geschrieben wird, mit allen offenen Programmen usw. Beim nächsten Start wird dieser Zustand wiederherstellt – und zwar viel schneller, als wenn der PC regulär gestartet wird. Deshalb sollte dem virtuellen PC nicht mehr RAM zugeteilt werden als nötig, selbst wenn es im Überfluss vorhanden ist – denn es macht zeitlich sehr wohl einen Unterschied, ob beim Beenden 2 GB oder 8 GB RAM auf die Festplatte geschrieben werden müssen.

Genauso wichtig sind für einen eingefleischten Mac-Anwender die Wiederherstellungspunkte von Windows: Dabei wird der aktuelle Zustand des virtuellen PCs eingefroren, zum Beispiel vor dem Test einer neuen Software. Wenn dabei etwas schiefgeht, kann der ursprüngliche Zustand jederzeit wiederhergestellt werden. Diese Windows-Funktion wird von Parallels Desktop mustergültig visualisiert.

Tempo-Tipps und Apple-Chips

Sonderfall M1 und M2

Parallels Desktop 18 läuft sehr flüssig und ist auf einem modernen Mac nicht von einem regulären PC zu unterscheiden. Allerdings läuft das System deutlich schneller, wenn die virtuelle Maschine nicht auf einer Festplatte, sondern auf einem SSD-Laufwerk gespeichert wird. Da keine Macs mehr mit Festplatten ausgeliefert werden, sollten Sie der Versuchung widerstehen, die Datei mit der virtuellen Maschine auf einer externen Festplatte auszulagern – denn in diesem Fall rasselt das Tempo in den Keller. Wenn ausgelagert werden muss, empfiehlt sich eine externe SSD, die über USB 3.0 oder Thunderbolt angeschlossen wird.

Die Stunde von Parallels Desktop schlug, als Apple von den PowerPC- auf die Intel-Chips umschwenkte. Doch mit dem Wechsel von Intel zu den eigenen M1- und M2-Chips änderten sich die Spielregeln erneut.

Parallels Desktop 17 war fast zeitgleich mit dem Erscheinen von Apples M1-Chip kompatibel – aber das war technisch auch kein Problem. Der Knackpunkt befindet sich innerhalb der virtuellen Maschine, denn Windows muss ebenfalls angepasst werden, damit es lauffähig bleibt. Microsoft arbeitet mit Hochdruck an der kompletten Umsetzung von «Windows 11 für ARM», also für die zugrundeliegende Architektur von Apples M-Chips – und die funktioniert unterdessen hervorragend. Mehr noch: Die Verwendung von Windows 11 mit Parallels Desktop auf einem M1- oder M2-Mac wird als eine «offiziell autorisierte Lösung» von Microsoft geadelt.

Eine weitere Einschränkung gibt es bei alten Umgebungen: Es ist nicht möglich, eine virtuelle Maschine von einem Intel- auf einem M-Mac zu betreiben – oder umgekehrt. Denn im Inneren der virtuellen Maschine läuft in jedem Fall ein inkompatibles Windows.

Geld sparen und Fazit

Parallels Desktop leistet mir seit seiner ersten Version ausgezeichnete Dienste. Ich habe nur lobende Worte für dieses feine Produkt übrig. Hingegen wirkt die Upgrade-Politik von Parallels ein wenig … zweifelhaft, weil jedes Jahr eine neue Desktop-Version erscheint – meistens im Rhythmus mit einem neuen macOS. Und dann wird natürlich die verbesserte Kompatibilität über den Klee gelobt und dringend das Update empfohlen.

Das ändert aber nichts daran, dass diese Software einfach dafür zu sorgen hat, dass Windows läuft. Irgendwann ist diese Funktionalität zu Ende entwickelt. Ausnahmen sind disruptive Ereignisse wie der Prozessorwechsel von Apple. In unserer Familie ist der Bedarf an Parallels Desktop über die Jahre grösser geworden. Gekauft wird zwar immer die neuste Version, aber die alten bleiben in Betrieb. Zurzeit sind auf den Macs die Versionen 16, 17 und 18 installiert und verrichten klaglos ihren Dienst.

Upgrades sind also nicht nötig, solange unter Windows alles nach Ihren Wünschen funktioniert. Das gilt erst recht, weil Parallels seinen Kunden vorzugsweise ein Abo aufs Auge drücken möchte, das mit 100 Euro oder 110 Franken jährlich zu Buche schlägt. Das ist mehr als dreist: Wann haben diese Leute zum letzten Mal die Wechselkurse und die Mehrwertsteuer aktualisiert?

Eine neue, unlimitierte Version kostet hingegen einmalig 140 Franken – wenn Sie bei Parallels direkt kaufen. Bei brack.ch kostet eine neue Vollversion hingegen nur 103 Franken. Dafür bekommen Sie ein hübsches Schächtelchen mit einer Lizenznummer. Das ist das Vorgehen, das ich vorbehaltlos empfehlen kann.

Tipp: Wenn Sie sich für die Kaufvariante entscheiden, sollten Sie nicht zu lange damit warten; denn wer weiss, wann sich die Firma ausschliesslich auf das Abo-Modell festlegt.

Fazit

Parallels Desktop 18 bleibt eine hervorragende Wahl für alle, die neben dem Mac auch auf eine Windows-Umgebung angewiesen sind. Die Installation ist ein Kinderspiel im besten Sinn des Wortes. Und dank der verschiedenen Darstellungsarten lässt jeder Mac-Anwender genau so viel Windows zu, wie ihm lieb ist.

Aber das letzte Wort sollte die kostenlose Demoversion haben, die Sie unter parallels.com/de/ herunterladen und mit Windows 11 bestücken können, um die eigenen Grenzen auszuloten. Dazu ist lediglich ein ebenso kostenloses Parallels-Konto vonnöten. Die Software ist komplett in Deutsch lokalisiert.