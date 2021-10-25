25. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.
Anwendung, öffne dich!
Mac-Tipp: Programme öffnen erzwingen
Manchmal weigert sich macOS, eine frisch geladene Anwendung zu öffnen, aus Sicherheitsbedenken. Das geht zu weit.
Sie haben viel Gutes über eine Anwendung gelesen und wollen ihr eine Chance geben. Doch nach dem Download und beim ersten Start weigert sich macOS eventuell, sie zu öffnen, «da Apple darin nicht nach Schadsoftware suchen kann».
Doch wenn Sie überzeugt sind, dass mit dieser Anwendung alles in Ordnung ist, können Sie diese Befehlsverweigerung umgehen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Anwendung und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Öffnen:
Jetzt erscheint eine ähnliche Abfrage, die Sie jedoch mit einem Klick auf die Schaltfläche Öffnen ausblenden. Die Anwendung startet und diese Warnung erscheint kein zweites Mal.
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