Mac-Tipp: Quelltext in Safari

Der Quelltext einer Website verrät Details, die unter anderem für Webdesigner von Interesse sein können. Weil HTML-Codes, CSS-Anweisungen und mehr jedoch kompliziert aussehen und für die breite Masse nicht von Belang sind, zeigt sie Safari standardmässig nicht an.

Um das zu ändern, öffnen Sie in Safari die Einstellungen und anschliessend den Bereich Erweitert. (1) Markieren Sie die Option Menü «Entwickler» in der Menüleiste anzeigen. (2)