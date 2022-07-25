25. Jul 2022
Lesedauer 2 Min.
Wie machen die das?
Mac-Tipp: Quelltext in Safari
Der Quelltext einer Website bietet oft interessante Informationen. In Safari braucht es für die Anzeige einen kleinen Umweg.
Der Quelltext einer Website verrät Details, die unter anderem für Webdesigner von Interesse sein können. Weil HTML-Codes, CSS-Anweisungen und mehr jedoch kompliziert aussehen und für die breite Masse nicht von Belang sind, zeigt sie Safari standardmässig nicht an.
Um das zu ändern, öffnen Sie in Safari die Einstellungen und anschliessend den Bereich Erweitert. (1) Markieren Sie die Option Menü «Entwickler» in der Menüleiste anzeigen. (2)
Nun zeigt Safari in der Menüleiste das Menu Entwickler, wo Sie den Befehl Seitenquelltext einblenden finden. Der zugehörige Kurzbefehl Command-Option-U funktioniert allerdings auch nur dann, wenn das Entwickler-Menü eingeblendet ist.
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