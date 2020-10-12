Mac-Tipp: RAW-Dateien anzeigen

RAW-Dateien sind ein wenig anspruchsvoller als andere Dateitypen, weil sie nicht standardisiert sind. Das heisst: RAW-Fotos aus einer Canon-Kamera müssen anders behandelt werden, als jene aus einer Nikon. So weit, so klar. Für die Entwicklung einer RAW-Datei sind zwei Wege denkbar.

Entweder Sie überlassen die Interpretation der RAW-Datei macOS selbst; dann kann die RAW-Datei von ziemlich jeder Bildverarbeitung geöffnet werden. Viele Programme stützen sich auf dieses Vorgehen, weil die Entwicklung eines eigenen RAW-Converters eine zeitraubende und komplizierte Aufgabe ist.

Oder Sie verwenden eine spezialisierte Fotosoftware wie Adobe Lightroom oder Capture One, die ihre eigenen Algorithmen für die RAW-Interpretation mitbringen.

Ob der Apple-eigene RAW-Interpreter von macOS unterstützt wird, ist ganz einfach zu prüfen. Wenn eine RAW-Datei im Finder eine Miniversion des Fotos zeigt, wird das Format unterstützt: