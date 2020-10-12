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Klaus Zellweger
12. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.

Inhalt aufgedeckt

Mac-Tipp: RAW-Dateien anzeigen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um RAW-Dateien unter macOS zu öffnen. Oft reichen dazu bereits die Bordmittel.

Viele RAW-Dateien werden direkt von macOS verstanden

© (Quelle: PCtipp.ch)

RAW-Dateien sind ein wenig anspruchsvoller als andere Dateitypen, weil sie nicht standardisiert sind. Das heisst: RAW-Fotos aus einer Canon-Kamera müssen anders behandelt werden, als jene aus einer Nikon. So weit, so klar. Für die Entwicklung einer RAW-Datei sind zwei Wege denkbar.

Entweder Sie überlassen die Interpretation der RAW-Datei macOS selbst; dann kann die RAW-Datei von ziemlich jeder Bildverarbeitung geöffnet werden. Viele Programme stützen sich auf dieses Vorgehen, weil die Entwicklung eines eigenen RAW-Converters eine zeitraubende und komplizierte Aufgabe ist.

Oder Sie verwenden eine spezialisierte Fotosoftware wie Adobe Lightroom oder Capture One, die ihre eigenen Algorithmen für die RAW-Interpretation mitbringen.

Ob der Apple-eigene RAW-Interpreter von macOS unterstützt wird, ist ganz einfach zu prüfen. Wenn eine RAW-Datei im Finder eine Miniversion des Fotos zeigt, wird das Format unterstützt:

JPEG (Mitte) geht immer. Aber ob eine RAW-Datei verstanden wird, hängt vom Kamerahersteller ab. Die Datei ganz links ist eine komprimierte RAW-Datei von Fujifilm, ganz rechts eine aus einer Sony-Kamera

 © Quelle: PCtipp.ch

Alternativ markieren Sie eine Datei im Finder und drücken die Leertaste, um das Quick-Look-Fenster zu aktivieren. Wenn dieses ein Bild zeigt, wird das RAW-Format von macOS erkannt:

Die Quick-Look-Funktion zeigt beim Drücken der Leertaste den Inhalt an, wenn das RAW-Format verstanden wird

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn nicht, dann nicht. In diesem Fall müssen Sie einen RAW-Converter verwenden, der mit diesem Format umgehen kann:

Dann halt nicht …

 © Quelle: PCtipp.ch

Komprimierte RAW-Dateien

Wenn Sie darauf angewiesen sind, dass der RAW-Converter von macOS funktioniert, dann gibt es vielleicht ein Schlupfloch. So kann macOS zum Beispiel die RAW-Dateien aus Fujifilm-Kameras anzeigen – aber nur, wenn sie von der Kamera nicht komprimiert gespeichert werden. Das führt allerdings dazu, dass eine RAF-Datei (so heisst das RAW-Format von Fujifilm) gerne doppelt oder dreimal so gross wird. Ob es das wert ist, bleibt Ihnen überlassen. Auf jeden Fall sollten Sie das unkomprimierte Format ebenfalls ausprobieren.

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