Mac-Tipp: Reader-Modus in Safari

An einer Website lässt sich viel kritisieren – allen voran überbordende, aufdringliche Werbung. Aber auch die Gestaltung und die Typografie lassen oft zu wünschen übrig. Dann wird der Reader-Modus von Safari zum Balsam für das gereizte Nervenkostüm: Die Seite wird von den störenden Elementen inklusive Werbung befreit, aber nicht von den Bildern. Ausserdem werden der Hintergrund beruhigt und die Schriften durch etwas Lesbares ersetzt.

Wenn der Reader-Modus für eine Seite verfügbar ist, wird das mit einem kleinen Symbol in der Adressleiste signalisiert. Ein Klick aktiviert diese Darstellung, alternativ reicht auch das Kürzel Command-Shift-R: