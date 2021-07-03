Mac-Tipp: Rollbalken immer sichtbar

Die Rollbalken am rechten Fensterrand sind dafür da, um mit der Maus schnell zu einem anderen Teil des Fensters zu wechseln. Sie zeigen ausserdem einen wichtigen Hinweis darauf, an welcher Position des Fensters Sie sich befinden.

Doch Rollbalken sind nicht sexy. Wohl deshalb werden sie automatisch ausgeblendet, wenn gerade nicht gerollt wird, also so: