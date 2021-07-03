3. Jul 2021
Lesedauer 2 Min.
Schwierige Orientierung
Mac-Tipp: Rollbalken immer sichtbar
Die Rollbalken sind seit System 1 unverzichtbar. Doch manchmal schiesst Apple über das Ziel hinaus.
Die Rollbalken am rechten Fensterrand sind dafür da, um mit der Maus schnell zu einem anderen Teil des Fensters zu wechseln. Sie zeigen ausserdem einen wichtigen Hinweis darauf, an welcher Position des Fensters Sie sich befinden.
Doch Rollbalken sind nicht sexy. Wohl deshalb werden sie automatisch ausgeblendet, wenn gerade nicht gerollt wird, also so:
Um das zu ändern, öffnen Sie die Systemeinstellung Allgemein und wählen unter Rollbalken einblenden die Option Immer:
Und schon sind die Rollbalken stets eingeblendet – allerdings auch unten oder in Fenstern, wo es vielleicht weder wichtig ist noch toll aussieht:
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