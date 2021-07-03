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Klaus Zellweger
3. Jul 2021
Lesedauer 2 Min.

Schwierige Orientierung

Mac-Tipp: Rollbalken immer sichtbar

Die Rollbalken sind seit System 1 unverzichtbar. Doch manchmal schiesst Apple über das Ziel hinaus.

Die Rollbalken an den Seiten eines Fensters gehören seit jeher zum Mac

© (Quelle: PCtipp/Screenshot)

Die Rollbalken am rechten Fensterrand sind dafür da, um mit der Maus schnell zu einem anderen Teil des Fensters zu wechseln. Sie zeigen ausserdem einen wichtigen Hinweis darauf, an welcher Position des Fensters Sie sich befinden.

Doch Rollbalken sind nicht sexy. Wohl deshalb werden sie automatisch ausgeblendet, wenn gerade nicht gerollt wird, also so:

Nichts deutet auf die Grösse des Fensters hin

 © Quelle: PCtipp.ch

Um das zu ändern, öffnen Sie die Systemeinstellung Allgemein und wählen unter Rollbalken einblenden die Option Immer:

Es gibt für alles eine Einstellung

 © Quelle: PCtipp.ch

Und schon sind die Rollbalken stets eingeblendet – allerdings auch unten oder in Fenstern, wo es vielleicht weder wichtig ist noch toll aussieht:

Jetzt sind sie da – immer

 © Quelle: PCtipp.ch

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