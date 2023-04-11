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Klaus Zellweger
11. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.

Gerettete Erinnerungen

Mac-Tipp: Rückblicke exportieren

Die «Rückblicke» in der Fotos-Anwendung sind immer wieder eine Freude. Allerdings sollten auch sie regelmässig gesichert werden.

Die Rückblicke gehören zu den besten Eigenschaften von «Fotos»

© (Quelle: PCtipp.ch)

Apples Fotos-Anwendung erstellt regelmässig «Rückblicke», in denen die Bilder und Videos einer bestimmten Zeitspanne oder von einem Ferienort zusammengefasst, überblendet und musikalisch unterlegt werden – ohne dass jemand einen Finger krumm machen muss. Diese Rückblicke tauchen automatisch in der gleichnamigen Kategorie auf. Doppelklicken Sie einen dieser Filme, um ihn anzusehen oder anzupassen:

Diese Kategorie wird von Fotos automatisch erstellt

 © Quelle: PCtipp.ch

Doch diese Zusammenstellungen sind flüchtig, also nirgends gespeichert. Sie werden bei jedem Aufruf neu erstellt – und benötigen deshalb kaum Speicherplatz. Das ist die gute Nachricht. Allerdings bedeutet das auch, dass sich diese Zusammenstellungen nicht teilen lassen. Und wenn Sie von Apples Fotos genug haben und sich stattdessen Google Fotos zuwenden, werden Sie diese stilvollen Erinnerungen bestimmt mitnehmen wollen.

Kein Problem: Öffnen Sie den gewünschten Rückblick, indem Sie ihn doppelklicken. Wählen Sie den Befehl Ablage › Exportieren › Rückblick-Video exportieren, um den Streifen als eigenständige Filmdatei zu sichern, die sich beliebig in Umlauf bringen oder in ein Backup einpflegen lässt.

So wird aus dem flüchtigen Rückblick ein eigenständiger Film

 © Quelle: PCtipp.ch

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