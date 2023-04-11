Mac-Tipp: Rückblicke exportieren

Doch diese Zusammenstellungen sind flüchtig, also nirgends gespeichert. Sie werden bei jedem Aufruf neu erstellt – und benötigen deshalb kaum Speicherplatz. Das ist die gute Nachricht. Allerdings bedeutet das auch, dass sich diese Zusammenstellungen nicht teilen lassen. Und wenn Sie von Apples Fotos genug haben und sich stattdessen Google Fotos zuwenden, werden Sie diese stilvollen Erinnerungen bestimmt mitnehmen wollen.

Kein Problem: Öffnen Sie den gewünschten Rückblick, indem Sie ihn doppelklicken. Wählen Sie den Befehl Ablage › Exportieren › Rückblick-Video exportieren, um den Streifen als eigenständige Filmdatei zu sichern, die sich beliebig in Umlauf bringen oder in ein Backup einpflegen lässt.