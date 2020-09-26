Mac-Tipp: schnellere Synology-Verbindung

Manchmal haben Fehler auch ihre guten Seiten. Bei mir war der Auslöser für diesen Mac-Tipp der Umstieg von macOS 10.14 «Mojave» auf die Public Beta von macOS 11 «Big Sur». («Catalina» habe ich wohlweislich übersprungen.) Alles lief in der ersten Woche hervorragend, doch dann kam plötzlich keine Verbindung zum Synology-NAS mehr zustande. Ein kurzer Ausflug ins Internet zeigte, dass noch andere Anwender von diesem Problem betroffen waren, allerdings bereits seit dem vermaledeiten Catalina.

Wird der Synology-NAS in der Seitenleiste angeklickt, erscheint nur eine Fehlermeldung: