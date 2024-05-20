Mac-Tipp: Shortery

Application. Führt einen Shortcut aus, wenn eine Anwendung gestartet oder beendet wird – oder wenn sie aktiviert respektive deaktiviert wird.

Wake Up & Sleep. Führt einen Shortcut aus, bevor der Mac in den Ruhezustand geht oder nachdem er aufgewacht ist.

Login & Logout. Führt einen Shortcut aus, wenn Sie sich am Mac an- oder abmelden.

Das reicht, um sich mit der Arbeitsweise von Shortery vertraut zu machen. Aber das wirklich gute Zeug bleibt unerreichbar.

Die Pro-Version

Denn wenn Sie erst einmal auf den Geschmack gekommen sind, werden Sie das wollen, was die Pro-Version bietet (siehe Abbildung oben). Dann aktivieren sich die Kurzbefehle, wenn sich die Wi-Fi-Verbindung ändert oder der Inhalt eines Ordners. Elementar ist auch die Möglichkeit, einen Kurzbefehl zu gegebener Zeit oder über die Tastatur auszulösen. Und so weiter.

Und so wird die Einstellung zur Transparenz in diesem Beispiel mit einem Kurzbefehl Control+T umgeschaltet: