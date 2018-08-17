Mac-Tipp: Sondertasten neu belegen

Sondertasten ändern

Die Feststelltaste ist ein Übel aus vergangenen Zeiten: Man nimmt sie meistens nur dann wahr, weNN MAN SIE AUS VERSehen drückt. (Braucht die überhaupt noch jemand?) Wie auch immer: In macOS lassen sich alle Sondertasten an die persönlichen Bedürfnisse anpassen – oder im Fall der doofen Feststelltaste sogar ganz deaktivieren.

Öffnen Sie dazu die Systemeinstellung «Tastatur» und klicken Sie rechts unten auf die Schaltfläche «Sondertasten». Jetzt können Sie den Tasten eine andere Funktion zuteilen oder sie ausser Betrieb nehmen.