Mac-Tipp: Sonderzeichen aufrufen

Im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen ist es unter macOS ein Leichtes, in allen Programmen direkt an die wichtigsten Sonderzeichen zu kommen – etwa an das ©- oder das ‰-Zeichen. Insgesamt kennt macOS vier Ebenen für Schriftzeichen: keine Modifikationstaste (also Kleinbuchstaben), Shift-Taste, Option-Taste sowie Shift+Option-Tasten.

Um die Belegung kennenzulernen, öffnen Sie die Systemeinstellung Tastatur und klicken unter Eingabequellen auf die Schaltfläche Bearbeiten: