Finale Geierkralle
Mac-Tipp: Sonderzeichen aufrufen
Im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen ist es unter macOS ein Leichtes, in allen Programmen direkt an die wichtigsten Sonderzeichen zu kommen – etwa an das ©- oder das ‰-Zeichen. Insgesamt kennt macOS vier Ebenen für Schriftzeichen: keine Modifikationstaste (also Kleinbuchstaben), Shift-Taste, Option-Taste sowie Shift+Option-Tasten.
Um die Belegung kennenzulernen, öffnen Sie die Systemeinstellung Tastatur und klicken unter Eingabequellen auf die Schaltfläche Bearbeiten:
Markieren Sie die oberste Einstellung Eingabequellen in der Menüleiste anzeigen.
Fortan finden Sie in der Menüleiste ein Symbol, über das Sie die Tastaturübersicht einblenden:
Sie werden mit einer virtuellen Tastatur von erlesener Hässlichkeit konfrontiert, mit der Sie die Sonderzeichen üben können. Orangefarbig umrandete Tasten bewirken für sich allein nichts, sondern werden für das Zusammensetzen von diakritischen Zeichen wie «ô» verwendet.
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