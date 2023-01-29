Mac-Tipp: Speicherdruck

Egal, wie üppig eine Mac-Konfiguration bemessen ist: Die bange Frage «Reicht mein Arbeitsspeicher?» drängt sich früher oder später bei uns allen ins Bewusstsein – spätestens dann, wenn die nicht mehr ganz taufrische Maschine zu schwächeln beginnt. Doch wie schlimm ist die Situation wirklich?

Um das herauszufinden, starten Sie alle Programme, die Sie gerne gleichzeitig geöffnet haben möchten. Starten Sie ausserdem die Aktivitätsanzeige, die Sie auf jedem Mac im Ordner Programme innerhalb des Ordners Dienstprogramme finden. Hier werden Sie mit zahlreichen technischen Details konfrontiert. Uns interessiert an dieser Stelle jedoch nur der Arbeitsspeicher.

Klicken Sie deshalb auf den Bereich Speicher. (1) Hier erfahren Sie unter anderem, wie viel RAM eine Anwendung abzweigt, wie viel davon überhaupt noch frei ist oder ob RAM in grossen Mengen auf die Festplatte respektive SSD ausgelagert wird («Swap»). (2)