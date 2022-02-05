Mac-Tipp: Speicherfresser finden

Es ist schwierig, seine Datenbestände im Auge zu behalten, während die Gigabytes förmlich dahinschmelzen. Die Bordmittel von macOS zeigen jedoch, wo und wie der Speicher belegt ist.

Wählen Sie im Apple-Menü den Befehl Über diesen Mac und klicken Sie im folgenden Fenster ganz oben auf den Bereich Festplatten: