Für mich kein Dessert!
Mac-Tipp: Speicherfresser finden
Es ist schwierig, seine Datenbestände im Auge zu behalten, während die Gigabytes förmlich dahinschmelzen. Die Bordmittel von macOS zeigen jedoch, wo und wie der Speicher belegt ist.
Wählen Sie im Apple-Menü den Befehl Über diesen Mac und klicken Sie im folgenden Fenster ganz oben auf den Bereich Festplatten:
Zuerst steht im Balken der Hinweis «Berechnen», doch nach kurzer Zeit wird er durch besser greifbare Informationen abgelöst. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Farbe, um zu sehen, um welche Art von Daten es sich handelt:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten, damit die Dinge noch klarer werden.
Und schliesslich führt Sie ein Klick auf die Schaltfläche Dateien überprüfen zu einer minutiösen Auflistung aller Dateien und Ordner. Die Daten lassen sich sogar direkt löschen, solange sie nicht zu elementaren Anwendungen wie Mail oder Nachrichten gehören:
Kommentare