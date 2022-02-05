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Klaus Zellweger
5. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Für mich kein Dessert!

Mac-Tipp: Speicherfresser finden

Wo wird auf dem Startlaufwerk am meisten Speicher verbraucht? Diese Frage beantworten die Bordmittel.

Irgendwann ist es einfach genug

© (Quelle: PCtipp.ch)

Es ist schwierig, seine Datenbestände im Auge zu behalten, während die Gigabytes förmlich dahinschmelzen. Die Bordmittel von macOS zeigen jedoch, wo und wie der Speicher belegt ist.

Wählen Sie im Apple-Menü den Befehl Über diesen Mac und klicken Sie im folgenden Fenster ganz oben auf den Bereich Festplatten:

In dieser Dialogbox stecken jede Menge an Informationen

 © Quelle: PCtipp.ch

Zuerst steht im Balken der Hinweis «Berechnen», doch nach kurzer Zeit wird er durch besser greifbare Informationen abgelöst. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Farbe, um zu sehen, um welche Art von Daten es sich handelt:

Das ist immerhin eine grobe Übersicht

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten, damit die Dinge noch klarer werden.

Eine übersichtliche Hilfestellung, um den Speichersündern auf die Spur zu kommen

 © Quelle: PCtipp.ch

Und schliesslich führt Sie ein Klick auf die Schaltfläche Dateien überprüfen zu einer minutiösen Auflistung aller Dateien und Ordner. Die Daten lassen sich sogar direkt löschen, solange sie nicht zu elementaren Anwendungen wie Mail oder Nachrichten gehören:

Und hier wird auch das letzte Detail offenbart – zusammen mit der Möglichkeit, die grossen Brocken gleich zu löschen

 © Quelle: PCtipp.ch

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