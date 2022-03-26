Mac-Tipp: Star Wars im Terminal

Es ist der Scifi-Klassiker schlechthin: «Star Wars – Eine neue Hoffnung». Die Fan-Projekte rund um dieses Universum lassen sich längst nicht mehr zählen. Eines davon bringt den Film als ASCII-Kunstwerk ins Terminal von macOS. Das Vergnügen ist allerdings ein zweifelhaftes und wenn Sie es länger als fünf Minuten durchhalten, sind Sie ein waschechter Vulkanier – oder etwas ähnliches.

Öffnen Sie im Ordner Programme den Ordner Dienstprogramme und dort die Anwendung Terminal.

Tippen Sie den folgenden Befehl ein, gefolgt von der Return-Taste: