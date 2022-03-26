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Klaus Zellweger
26. Mär 2022
Lesedauer 2 Min.

Krieg der Nerven

Mac-Tipp: Star Wars im Terminal

Niemand sollte sich das antun müssen. Aber es funktioniert – und deshalb ist es vermutlich ein Tipp.

Später kam das 4K-Remaster dazu

© (Quelle: PCtipp)

Es ist der Scifi-Klassiker schlechthin: «Star Wars – Eine neue Hoffnung». Die Fan-Projekte rund um dieses Universum lassen sich längst nicht mehr zählen. Eines davon bringt den Film als ASCII-Kunstwerk ins Terminal von macOS. Das Vergnügen ist allerdings ein zweifelhaftes und wenn Sie es länger als fünf Minuten durchhalten, sind Sie ein waschechter Vulkanier – oder etwas ähnliches.

Öffnen Sie im Ordner Programme den Ordner Dienstprogramme und dort die Anwendung Terminal.

Tippen Sie den folgenden Befehl ein, gefolgt von der Return-Taste:

nc towel.blinkenlights.nl 23

Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die Show. Und nein, der Ablauf kann nicht beschleunigt werden.

Und so geht es weiter … immer weiter

 © Quelle: PCtipp.ch

Wenn das macOS älter als 10.2 «Sierra» ist, lautet der Befehl hingegen

telnet towel.blinkenlights.nl

Dieser Befehl blieb allerdings in Ermangelung einer solchen Software-Antiquität ungetestet.

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