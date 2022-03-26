Krieg der Nerven
Mac-Tipp: Star Wars im Terminal
Es ist der Scifi-Klassiker schlechthin: «Star Wars – Eine neue Hoffnung». Die Fan-Projekte rund um dieses Universum lassen sich längst nicht mehr zählen. Eines davon bringt den Film als ASCII-Kunstwerk ins Terminal von macOS. Das Vergnügen ist allerdings ein zweifelhaftes und wenn Sie es länger als fünf Minuten durchhalten, sind Sie ein waschechter Vulkanier – oder etwas ähnliches.
Öffnen Sie im Ordner Programme den Ordner Dienstprogramme und dort die Anwendung Terminal.
Tippen Sie den folgenden Befehl ein, gefolgt von der Return-Taste:
nc towel.blinkenlights.nl 23
Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die Show. Und nein, der Ablauf kann nicht beschleunigt werden.
Wenn das macOS älter als 10.2 «Sierra» ist, lautet der Befehl hingegen
telnet towel.blinkenlights.nl
Dieser Befehl blieb allerdings in Ermangelung einer solchen Software-Antiquität ungetestet.
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