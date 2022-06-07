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Klaus Zellweger
7. Jun 2022
Lesedauer 2 Min.

Ver…*#%#§!

Mac-Tipp: Tastaturbelegung reparieren

Erzeugt die Tastatur am Mac statt < oder > nur ^ und °, dann schadet das dem sonnigen Gemüt. Doch der Fehler ist zum Glück schnell korrigiert.

In dieser Ecke kommt es häufiger zu Missverständnissen

© (Quelle: PCtipp.ch)

Eigentlich funktioniert die Tastatur einwandfrei, in diesem Fall meine hochgeschätzte Logitech MX Keys für den Mac. Doch leider erzeugt die Eingabe von < ein ^, während das > zu einem ° mutiert. Die Tastaturbelegung in der Systemeinstellung Tastatur wurde natürlich geprüft und ist korrekt. (Ja, in meinem Fall ist es eine deutsche Tastatur, denn für so exotische Zeichen wie «é» oder «à» habe ich beim besten Willen keine Verwendung; für ÄÖÜ hingegen schon.)

Mehr noch, die Zeichen werden sogar in der Miniatur korrekt angezeigt:

Der Mac zeigt die Zeichen korrekt an, doch das Resultat ist bei der Eingabe ein anderes

 © Quelle: PCtipp.ch

Belegung korrigieren

Um den Fehler zu korrigieren, wechseln Sie in der Systemeinstellung Tastatur in den Bereich Tastatur (1) und klicken dort auf die Schaltfläche Tastaturtyp ändern … (2), um den Assistenten zu starten:

Diese Schaltfläche führt zum Assistenten

 © Quelle: PCtipp.ch

Dabei werden Sie aufgefordert, die Taste rechts von der Shift-Taste zu drücken:

Mit dieser Taste sind Sie eventuell schlecht beraten

 © Quelle: PCtipp.ch

Statt jedoch die <-Taste zu drücken, tippen Sie das kleine y; bei Bedarf klimpern Sie ein wenig auf den Tasten herum, bis das ratlose macOS aufgibt:

Das wird wohl nichts …

 © Quelle: PCtipp.ch

Vor die anschliessende Wahl gestellt, wählen Sie als Tastaturtyp nicht das naheliegende ISO, sondern ANSI:

Jetzt wird alles gut – auch wenn es falsch klingt

 © Quelle: PCtipp.ch

Und das sollte es auch schon gewesen sein: < > ° und ^ verhalten sich wieder so, wie es erwartet wird.

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