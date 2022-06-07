Mac-Tipp: Tastaturbelegung reparieren

Eigentlich funktioniert die Tastatur einwandfrei, in diesem Fall meine hochgeschätzte Logitech MX Keys für den Mac. Doch leider erzeugt die Eingabe von < ein ^, während das > zu einem ° mutiert. Die Tastaturbelegung in der Systemeinstellung Tastatur wurde natürlich geprüft und ist korrekt. (Ja, in meinem Fall ist es eine deutsche Tastatur, denn für so exotische Zeichen wie «é» oder «à» habe ich beim besten Willen keine Verwendung; für ÄÖÜ hingegen schon.)

Mehr noch, die Zeichen werden sogar in der Miniatur korrekt angezeigt: