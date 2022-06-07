Ver…*#%#§!
Mac-Tipp: Tastaturbelegung reparieren
Eigentlich funktioniert die Tastatur einwandfrei, in diesem Fall meine hochgeschätzte Logitech MX Keys für den Mac. Doch leider erzeugt die Eingabe von < ein ^, während das > zu einem ° mutiert. Die Tastaturbelegung in der Systemeinstellung Tastatur wurde natürlich geprüft und ist korrekt. (Ja, in meinem Fall ist es eine deutsche Tastatur, denn für so exotische Zeichen wie «é» oder «à» habe ich beim besten Willen keine Verwendung; für ÄÖÜ hingegen schon.)
Mehr noch, die Zeichen werden sogar in der Miniatur korrekt angezeigt:
Belegung korrigieren
Um den Fehler zu korrigieren, wechseln Sie in der Systemeinstellung Tastatur in den Bereich Tastatur (1) und klicken dort auf die Schaltfläche Tastaturtyp ändern … (2), um den Assistenten zu starten:
Dabei werden Sie aufgefordert, die Taste rechts von der Shift-Taste zu drücken:
Statt jedoch die <-Taste zu drücken, tippen Sie das kleine y; bei Bedarf klimpern Sie ein wenig auf den Tasten herum, bis das ratlose macOS aufgibt:
Vor die anschliessende Wahl gestellt, wählen Sie als Tastaturtyp nicht das naheliegende ISO, sondern ANSI:
Und das sollte es auch schon gewesen sein: < > ° und ^ verhalten sich wieder so, wie es erwartet wird.
Kommentare