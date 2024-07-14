Mac-Tipp: Textbausteine

Als ob das nicht genug wäre, lassen sich auch beliebige Tastenkombinationen eingeben. Im einfachsten Fall ist das ein Tabulator, sodass diese Textbausteine auch in mehreren Zellen einer Tabellenkalkulation wirken, etwa in Excel oder Numbers. Ein solcher Anschlag könnte aber auch ein Kürzel für einen Menübefehl sein, inklusive der Möglichkeit, eine leichte Verzögerung einzubauen. Damit wildert aText zumindest ansatzweise im Revier der Makro-Programme. Einziger Wermutstropfen: Die Oberfläche ist nur in Englisch verfügbar.

aText finden Sie auf der Website des Entwicklers, unter trankynam.com. Dort steht auch eine Demo zum Download bereit, die 21 Tage lang uneingeschränkt funktioniert. Meiden Sie die hoffnungslos veraltete Version im Mac App Store, die nicht mehr aktualisiert wird.

Eine Lizenz kostet ca. 5 Franken pro Jahr für drei Rechner, allerdings muss die Software danach neu gekauft werden. Eine unbeschränkte Lizenz für etwa 30 Franken und fünf Rechner wirkt komfortabler. In jedem Fall sind die Lizenzen leider an den Rechner gebunden, was ein Thema sein kann, wenn dieser öfter gewechselt wird.

Alternativen und Einschränkungen

aText ist seit Jahren mein Favorit für Textbausteine, weil es eine hervorragende Balance zwischen Leistung, Einfachheit und Preis bietet. Neben aText bieten jedoch unzählige Alternativen solche Textbausteine, die hier nur aufgezählt werden sollen.

Bedauerlicherweise müssen alle App-Hersteller mit einer Restriktion des Systems leben: Ihre Produkte versagen auf dem iPad oder dem iPhone ihren Dienst, wenn eine externe Tastatur verwendet wird, wie zum Beispiel das kompakte Magic Keyboard von Apple. Eine solche wird nur von den system­eigenen Textbausteinen unterstützt. Damit sind sie für mobile Einsätze aus dem Rennen. So bietet etwa TextExpander (siehe unten) auch eine iOS- und iPad-App inklusive Synchronisierung de Textbausteine. Doch dazu muss erstens die TextExpander-eigene Tastatur am iPad aufgerufen werden und zweitens werden aus den beschriebenen Gründen keine externen Tastaturen unterstützt. Wenn Ihnen das also wichtig ist, dann sollten Sie bei der Apple-eigenen Methode bleiben.

Und das sind einige mögliche Alternativen:

● Keyboard Maestro ist meine wichtigste Software für Makros und jede Art von Abläufen. Ein Mac ohne diese Universalwaffe ist für mich unvorstellbar. Zu den endlos vielen Möglichkeiten gehört auch die Erstellung von Textbausteinen. Doch allein wegen dieser Funktion lohnt sich die Einarbeitung in diese grossartige, aber komplexe Software nicht (ca. 39 Franken, englisch).

● Dasselbe gilt für Alfred, einem Launcher mit enormen Möglichkeiten, bei dem die Textbausteine ebenfalls nur einen Teilaspekt abbilden – aber lediglich in der kostenpflichtigen Version (ca. 38 Franken, englisch).

● TextExpander ist nicht gerade günstig und nur im Abo zu haben. Es richtet sich vor allem an Arbeitsgruppen, die immer wieder mit leicht angepassten Standard-Antworten hantieren müssen, etwa im Support (ab ca. 39 Franken jährlich, Deutsch).

● Rocket Typist gefällt als schlanke, einfache Anwendung, die sich bestens für den Alltag eignet. Es bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie aText (Deutsch, ca. 10 Franken).

● PhraseExpress kommt ursprünglich aus der Windows-Welt und funktioniert auch mit der Mac-Anwendung zusammen. Die Software bietet sich vor allem an, wenn oft mit Vorlagen gearbeitet wird; sie steht also in direkter Konkurrenz zu TextExpander. Vor allem aber ist die Software mit allen Funktionen kostenlos, solange sie lediglich im privaten Bereich eingesetzt wird (Deutsch).