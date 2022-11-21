Mac-Tipp: Titelbild für Videos

In der Bildübersicht von Apples Fotos-Anwendung wird jeweils das erste Bild (Frame) des Videos für die Voransicht verwendet, auch bekannt als «Poster-Frame» oder «Titelbild». Das ist oftmals keine schöne Sache, wenn ausgerechnet auf diesem Frame kauende Münder oder rollende Augen zu sehen sind.

In diesem Fall lässt sich das Poster-Frame manuell festlegen. Öffnen Sie dazu das Video in Fotos und klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche Bearbeiten.

Im Bearbeitungsmodus navigieren Sie am unteren Rand zu jenem Frame, das in Zukunft als Voransicht gezeigt werden soll. Wählen Sie im Menü Bild den Befehl Titelbild erstellen und klicken Sie ganz rechts oben auf die gelbe Schaltfläche Fertig.