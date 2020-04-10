Mac-Tipp: Unicode-Zeichen

Die Zeiten, in denen eine Schrift höchstens 256 Zeichen fasste, sind zum Glück längst vorbei. Viele Schriften enthalten unterdessen Tausende Zeichen wie zum Beispiel die kostenlose und gleichermassen famose Google-Schrift Noto.

Eigentlich sind wir als Mac-Anwender in der sehr komfortablen Situation, dass sich die wichtigsten Zeichen direkt über die Tastatur aufrufen lassen. Doch für die Mehrzahl der Glyphen gilt das leider nicht. So gibt es zum Beispiel keine Möglichkeit, direkt an das Zeichen für «Multiplikation» heranzukommen (×). Es ist jedoch möglich, den Unicode dieses Zeichen einzugeben, um es abzurufen. Das klingt zwar umständlich; aber wenn Sie das Zeichen in Tabellen immer wieder brauchen, werden Sie den Bogen schnell raushaben.

Unicode prüfen

Um zu überprüfen, welcher Unicode zu welchem Zeichen gehört, öffnen Sie im Ordner Programme die Anwendung Schriftsammlung und klicken auf die gewünschte Schrift. Ein Zeichen wird zwar immer über denselben Unicode aufgerufen. Doch nicht jeder Font ist gleich gut ausgebaut, bei einigen fehlen sogar die Umlaute.

Finden Sie das Zeichen und parken Sie über ihm den Mauszeiger. Nach einer Sekunde wird der Unicode eingeblendet. Im Fall des Multiplikationszeichens lautet der Unicode 00D7: