Mac-Tipp: Unsichtbares unter Windows

Jeder Mac versteckt im Finder unsichtbare Dateien und Ordner. Dateien mit der Bezeichnung .DS_Stores sind allgegenwärtig; sie speichern, wie sich der Ordner darstellt (Ansicht, Grösse der Symbole usw.). Und dann gibt es noch die besonders störenden Ressource-Dateien, die längst keine Bedeutung mehr haben und im Windows-Explorer wie Duplikate aussehen: Die Datei Memo.pdf wird von einer leeren Datei ._Memo.pdf begleitet, die im besten Fall nur lästig, meistens aber verwirrend ist. Vor allem aber werden diese Dateien beim Komprimieren im Finder mit verpackt. Wenn sich das Archiv unter Windows entfaltet, sind die Dateien ebenfalls da.

Keka für Zip-Archive

Die Software Keka weiss das zu verhindern: Dazu öffnen Sie in den Einstellungen den Bereich Komprimierung und aktivieren die Option Mac-Ressourcen ausschliessen (z. B.: .DS_Store). Das gilt anschliessend für alle neuen Archive, die Sie mit Keka erstellen.