Wo kommt diese Datei her?
Mac-Tipp: Unsichtbares unter Windows
Jeder Mac versteckt im Finder unsichtbare Dateien und Ordner. Dateien mit der Bezeichnung .DS_Stores sind allgegenwärtig; sie speichern, wie sich der Ordner darstellt (Ansicht, Grösse der Symbole usw.). Und dann gibt es noch die besonders störenden Ressource-Dateien, die längst keine Bedeutung mehr haben und im Windows-Explorer wie Duplikate aussehen: Die Datei Memo.pdf wird von einer leeren Datei ._Memo.pdf begleitet, die im besten Fall nur lästig, meistens aber verwirrend ist. Vor allem aber werden diese Dateien beim Komprimieren im Finder mit verpackt. Wenn sich das Archiv unter Windows entfaltet, sind die Dateien ebenfalls da.
Keka für Zip-Archive
Die Software Keka weiss das zu verhindern: Dazu öffnen Sie in den Einstellungen den Bereich Komprimierung und aktivieren die Option Mac-Ressourcen ausschliessen (z. B.: .DS_Store). Das gilt anschliessend für alle neuen Archive, die Sie mit Keka erstellen.
Um einen Ordner zu komprimieren, starten Sie Keka und ziehen ihn auf das Symbol im Dock. Dabei sollte erwähnt werden, dass Keka viele weitere Hilfen rund um die Kompression bietet. Keka ist in Deutsch lokalisiert, kostet 5 Franken und ist im Mac App Store erhältlich.
BlueHarvest für alles
BlueHarvest kann nicht komprimieren, aber es befreit Archive vom Müll – und das macht es zu meiner bevorzugten Lösung. Überdies hält es Server und andere Netzwerk-Laufwerke automatisch von den unsichtbaren Mac-Dateien frei. Das lässt den Schluss zu, dass BlueHarvest für gemischte Arbeitsumgebungen fast schon ein Muss ist, um die Nerven der Windows-Anwender zu schonen.
In den Einstellungen lässt sich das Verhalten präzise festlegen, indem Dateitypen ausgeschlossen oder Zeitpläne für die Bereinigung erstellt werden.
Um einen Massenspeicher oder ein Zip-Archiv manuell zu putzen, klicken Sie das Objekt mit der rechten Maustaste an und wählen unter Dienste den Befehl Mit BlueHarvest bereinigen.
So viel Flexibilität hat allerdings ihren Preis: BlueHarvest wird am besten im Mac App Store für 12 Franken gekauft. Die Software ist vollständig in Deutsch lokalisiert; eine 30-tägige Demoversion finden Sie auf der Website des Herstellers unter zeroonetwenty.com.
Kommentare