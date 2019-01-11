Mac-Tipp: viele Dateien umbenennen

Fast jeder Mac-Anwender muss manchmal einen ganzen Ordner mit Dateien umbenennen, etwa die Fotos aus den letzten Ferien. Der Finder des Macs bietet dazu einige Funktionen an, die eine spezialisierte Software oftmals überflüssig machen.

So wird umbenannt

Die Übersicht behalten Sie am besten, wenn Sie alle betroffenen Dateien zuerst in einem eigenen Ordner ablegen. Aktivieren Sie alle Dateien, die Sie umbenennen möchten, und wählen Sie im Menü «Ablage» den Befehl «x Objekte umbenennen» – wobei «x» für die Anzahl der markierten Dateien steht. Im folgenden Dialog wählen Sie im Einblendmenü ganz oben zwischen den Optionen «Text ersetzen», «Text hinzufügen» oder «Format»: