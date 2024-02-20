Mac-Tipp: weniger Transparenz

Halbtransparente Bedienelemente und Milchglas-Effekte prägen die Oberfläche von macOS. In den meisten Fällen wirken diese Effekte sehr gediegen; es ist unterdessen sogar schwierig, sich macOS ohne diese dezente optische Spielerei vorzustellen.

Etwas anders präsentiert sich die Situation, wenn Screenshots für die Dokumentation verlangt werden. Selbst auf einer Website ist die Darstellung nicht optimal, vom Druck auf Papier ganz zu schweigen: Dann wirkt der Effekt nicht mehr gediegen, sondern verwaschen. Hier derselbe Screenshot von oben, aber ohne den Transparenz-Effekt: