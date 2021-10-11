Mac-Tipp: Wozu Internet-Accounts?

Der Sinn der Sache

Die Antwort lautet ganz einfach: nicht zwingend. Wenn Sie zum Beispiel auf Ihrem Mac Microsoft Outlook installieren um damit auf den Exchange-Server der Firma zugreifen, dann reicht es völlig, wenn Sie Ihre Zugangsdaten in Outlook eingeben. Fall abgeschlossen.

Die Systemeinstellung «Internetaccounts» benötigen Sie nur dann, wenn Sie zum Beispiel die E-Mails von Exchange in der Apple-Anwendung Mail abrufen und bearbeiten möchten. Oder die Kalender von Google in der Apple-Anwendung Kalender. Und so weiter. Wenn Sie hingegen nicht mit den Apple-Programmen arbeiten, können Sie diese Systemeinstellung ignorieren.

Ein Beispiel: Ich verwende zwar meine iCloud-Adresse für E-Mails, aber ich verwende dazu Spark anstelle von Apples Mail. Also muss dieser Punkt in der Systemeinstellung nicht aktiviert werden, weil die Zugangsdaten in Spark eingegeben werden. Alle anderen Datentypen werden über die Apple-Software abgewickelt.