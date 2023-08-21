Mac-Tipp: Wundermittel Raycast

Raycast ist vordergründig nur ein weiterer «Launcher», an denen unter macOS wahrlich kein Mangel herrscht. Launcher wollen Programmstarts beschleunigen, indem die Anwendung über eine kurze Texteingabe gestartet wird; doch das ist nur die Spitze der Spitze eines Eisbergs. Weitere gestandene Programme in dieser Kategorie sind das Urgestein LaunchBar (meine erste «Launcher-Liebe»), Alfred (folgte bei mir auf LaunchBar) oder eben Raycast, das jetzt Alfred abgelöst hat.

Denn Raycast ist nichts weniger als genial. Trotzdem hat mich der Einstieg einige Mühen gekostet. Doch nach mehreren Anläufen würde ich Raycast auf keinen Fall mehr aufgeben.

Damit Ihnen das erspart bleibt und stattdessen ein «Hole in One» gelingt, zeigt Ihnen diese Anleitung den Weg. Sie kratzt zwar nur an der Oberfläche; doch wenn Sie das Prinzip von Raycast erst einmal verinnerlicht haben, gibt es kein Zurück mehr. Die Software ist zwar nur in Englisch verfügbar – doch viel zu lesen gibt es nicht.

Wichtig: Raycast greift weder in das System ein, noch handelt es sich um einen «Hack». Wenn die Software Ihre Erwartungen also nicht erfüllt, löschen Sie sie einfach. Sie wird keine Spuren hinterlassen.

Download und Installation

Raycast lässt sich kostenlos verwenden. Zu den Bezahlfunktionen kommen wir am Schluss zu sprechen, doch ziemlich sicher wird Ihnen die kostenlose Variante für lange – sehr lange! – Zeit reichen.

Laden Sie Raycast, indem Sie auf der Startseite raycast.com die Schaltfläche Download for Mac anklicken: