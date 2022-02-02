Mac-Tipps für Windows-Umsteiger

Nichts ist bequemer als ein altes Paar Schuhe – auch wenn sich irgendwann die Erkenntnis einstellt, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Vielleicht gilt das genauso für den Windows-PC und Sie spielen mit dem Gedanken, zu Apples macOS zu wechseln. Doch auch wenn beide Systeme dieselben Absichten verfolgen und ähnlich aussehen, so funktioniert macOS im Detail ein wenig anders. Gestandene Mac-Anwender werden natürlich darauf bestehen, dass es vor allem besser funktioniert. Aber das allein ist nicht hilfreich, wenn Sie allein vor dem neuen Rechner sitzen. Deshalb räumen die folgenden Tipps die gröbsten Hindernisse aus dem Weg, wenn Sie umsteigen möchten – oder diesen Schritt gerade erst vollzogen haben.

Denn für Umsteiger sorgen oft diese subtilen Unterschiede für Verdruss, weil es unter macOS nicht auf die gewohnte Art funktioniert. Ich spüre das in die umgekehrte Richtung: Die Windows-Taste läuft dem Muskelgedächtnis komplett zuwider und treibt mich regelmässig zur Weissglut, wenn sie einmal mehr aus Versehen gedrückt wird. Deshalb fangen wir damit an.

Grundlagen Teil 1

Sondertasten anpassen

Früher oder später werden Sie sich mit der Mac-Tastatur abfinden müssen. Doch bis dahin stellen Sie die Sondertasten (Shift, Control usw.) einfach so um, dass sie Ihren Gewohnheiten entsprechen. Öffnen Sie die Einstellungen des Macs, die Sie unter anderem ganz links oben im Apple-Menü über den Befehl Systemeinstellungen erreichen. Öffnen Sie den Bereich Tastatur. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sondertasten und ändern Sie die Belegung. Es ist schon viel erreicht, wenn die Control-Taste zur Befehlstaste ihre Rollen tauschen.