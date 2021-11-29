Anzeige
Anzeige
Anzeige
klaus-zellweger.jpg
Klaus Zellweger
29. Nov 2021
Lesedauer 3 Min.

Tabula rasa

Mac unter Monterey zurücksetzen

Einen Mac komplett zu löschen und mit einem sauberen System zu bespielen, war zeitraubend und umständlich. Unter macOS 12 Monterey dauert das nur noch Minuten.

Warum visualisiert Apple die interne SSD eigentich immer noch als Festplatte?

© (Quelle: Screenshot / PCtipp)

Vielleicht haben Sie den Mac verkauft, möchten ihn verschenken oder einfach beim Entsorgen auf Nummer sicher gehen: Alle Daten müssen weg, und falls es einen neuen Besitzer gibt, soll eine jungfräuliche Kopie von macOS installiert werden. Um das sauber durchzuziehen, war bis jetzt eine Menge Zeit, Arbeit und Erfahrung nötig.

Doch seit macOS 12 «Monterey» ist der Vorgang genauso einfach und gründlich, wie an einem iPad oder iPhone. Dabei werden sämtliche Daten, die installierten Programme, der Benutzerordner, die Kreditkarten und alles andere unwiederbringlich gelöscht. Das Gerät wird auf den Werkszustand zurückgesetzt und präsentiert sich anschliessend so, als wäre es gerade der Schachtel entnommen worden.

Achtung! Die Sache hat (wie üblich) einen kleinen Haken: Die folgende Prozedur funktioniert nur auf Macs mit Apples M1-CPU oder wenn der T2-Chip verbaut ist, so wie in den letzten Intel-Macs.

Mac zurücksetzen

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist es wirklich einfach:

Starten Sie die Systemeinstellungen. Wählen Sie im Menü Systemeinstellung den Befehl Einstellungen und Inhalte löschen.

Wie bei Apples Mobilgeräten ist der Befehl in der Nähe der Systemeinstellungen zu finden

 © Quelle: PCtipp.ch

Geben Sie das Kennwort Ihres Accounts ein und lassen Sie sich zeigen, was gleich Geschichte ist:

Weg … alles weg

 © Quelle: PCtipp.ch

Geben Sie das Kennwort Ihrer Apple-ID ein, damit das Gerät entkoppelt und frisch aufgesetzt werden kann.

Die Entkoppelung von der Apple-ID ist zwingend erforderlich, damit das Gerät vom neuen Besitzer aktiviert werden kann

 © Quelle: PCtipp.ch

Eine letzte gut gemeinte Warnung. Wenn Sie sich der Sache sicher sind, klicken Sie auf Alle Inhalte und Einstellungen löschen.

Letzte Warnung!

 © Quelle: PCtipp.ch

Der Mac wird jetzt ein- oder zweimal neu gestartet und zeigt danach die Sprachwahl an, ganz wie bei einem neuen Gerät. Halten Sie Power-Taste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Der Mac ist jetzt bestens auf seinen neuen Besitzer vorbereitet.

Kommentare

Mac
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare