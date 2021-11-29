Mac unter Monterey zurücksetzen

Vielleicht haben Sie den Mac verkauft, möchten ihn verschenken oder einfach beim Entsorgen auf Nummer sicher gehen: Alle Daten müssen weg, und falls es einen neuen Besitzer gibt, soll eine jungfräuliche Kopie von macOS installiert werden. Um das sauber durchzuziehen, war bis jetzt eine Menge Zeit, Arbeit und Erfahrung nötig.

Doch seit macOS 12 «Monterey» ist der Vorgang genauso einfach und gründlich, wie an einem iPad oder iPhone. Dabei werden sämtliche Daten, die installierten Programme, der Benutzerordner, die Kreditkarten und alles andere unwiederbringlich gelöscht. Das Gerät wird auf den Werkszustand zurückgesetzt und präsentiert sich anschliessend so, als wäre es gerade der Schachtel entnommen worden.

Achtung! Die Sache hat (wie üblich) einen kleinen Haken: Die folgende Prozedur funktioniert nur auf Macs mit Apples M1-CPU oder wenn der T2-Chip verbaut ist, so wie in den letzten Intel-Macs.

Mac zurücksetzen

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist es wirklich einfach:

Starten Sie die Systemeinstellungen. Wählen Sie im Menü Systemeinstellung den Befehl Einstellungen und Inhalte löschen.