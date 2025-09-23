23. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
Mac via Internet installieren
Selbst mit einer neuen, blitzblanken Platte lässt sich ein Mac via Internet einrichten.
Die Festplatte im Mac hat ihren Geist aufgegeben. Die neue ist installiert, aber komplett leer und falsch formatiert. Deshalb starten Sie den Mac neu und halten so lange Command+R gedrückt, bis der Mac im Recovery-Mode startet. Dazu benötigen Sie einen Internetzugang über Ethernet oder Wi-Fi.
Nach wenigen Minuten können Sie die Platte mit dem Festplattendienstprogramm formatieren und anschliessend eine frische Kopie von macOS aufsetzen, das direkt von den Apple-Servern eingespielt wird.
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