MacBook Air M2: Tag der Abrechnung

Leistung, Lüfter und eine unterforderte Batterie

Natürlich ist der Bedarf an Rechenleistung eine sehr individuelle Anforderung. In meinem Fall sind die «härtesten» Anwendungen Photoshop und InDesign von Adobe, selten werden auch Heimvideos in 4K geschnitten. Mein MacBook Air ist ausserdem mit 16 GB gemeinsamen Speicher ausgerüstet – das reicht bei den M-SoC von Apple, um ein Dutzend Anwendungen ohne Probleme im Speicher zu behalten.

Die Erfahrungen sind denn auch recht homogen: Die Bildverarbeitung mit Photoshop, aber auch Layouts mit InDesign laufen in Echtzeit ab. Zoomen, die Darstellung komplexer EPS-Dateien und mehr werden praktisch ohne spürbare Verzögerung umgesetzt. Ich könnte mit der Leistung nicht zufriedener sein.

Doch vor allem arbeitet das MacBook Air unhörbar leise, weil ihm schlicht der Lüfter fehlt, um Radau zu machen – und das ist fast unbezahlbar! Würde das Gerät längere Zeit unter Dauerlast laufen und sich entsprechend erwärmen, müsste die Leistung des M2 gedrosselt werden, um eine Beschädigung zu verhindern. Aber das ist nie vorgekommen – oder ich habe es schlicht nicht bemerkt. Doch selbst wenn: Die Stille ist mir viel wichtiger als ein paar Prozent mehr Leistung in Ausnahmesituationen.

Bleibt noch die Batterie. Zu den längsten Strom-Abstinenzen gehören bei mir Zugfahrten. Hier zeigt die Akku-Anzeige nach 4 Stunden im Schnitt etwa 60 Prozent bis 70 Prozent Restladung, trotz Tethering mit dem iPhone. (Das zur Not via Lightning-Kabel geladen werden kann, weil sich das MacBook Air wie eine Power-Bank aufführt.) Das ist mir genug, um die Batterieanzeige über das erwähnte «Hidden Bar» nur für kurze Kontrollblicke einzublenden.

Und auch wenn es kaum zu glauben ist: Ich habe das mitgelieferte MagSafe-Netzteil bis heute nicht einmal ausgepackt. Das MacBook Air wurde bereits bei der Einrichtung am Studio Display angeschlossen und geladen. Bis heute gab es schlicht keinen Bedarf, das Netzteil auch nur in die Notebook-Tasche zu legen.

Tipp: Das MacBook Air kann auch über einen der beiden Thunderbolt-Anschlüsse geladen werden. Wenn also ein anderes Netzteil herumliegt, dann nur zu.

Fazit nach drei Monaten

Dieses Duo ist gekommen, um für die nächsten Jahre zu bleiben. Das 13-Zoll-Display erlaubt eine fast schon niedliche Formgebung, die trotzdem pure Eleganz ausstrahlt. Ich habe noch kein anderes MacBook so gerne und bedenkenlos mitgenommen, wie das MacBook Air mit M2. Es ist auch daran schuld, dass ich ein iPad Pro als mobiles Arbeitsgerät nicht in Erwägung ziehe: Dieses hat zwar seine unbestrittenen Vorzüge – aber keine, die mich als langjährigen Mac-Anwender auf seine Seite ziehen könnte. Wie denn auch: Das MacBook Air M2 wiegt 1240 Gramm; ein iPad Pro mit 12.9 Zoll (682 Gramm) und dem externen Magic Keyboard (710 Gramm) schlägt mit 1392 Gramm auf. Das macht die Entscheidung einfach.

Doch das MacBook Air ist nur die halbe Miete; die andere Hälfte kommt mit dem Studio Display. Denn wie eingangs erwähnt, gibt es nach dem 5K-Display des iMacs kein Zurück mehr – und deshalb kommt das Studio Display einem Befreiungsschlag gleich. Es bietet im Vergleich zum MacBook Pro zwar keine Vorzüge wie 120 Hz. Die Webcam könnte ausserdem besser sein, auch wenn sie vor dem Alltag besteht. Doch diese kleinen Schwächen verzeihe ich ihm gerne.

Zurück bleibt ein herrlich stiller Arbeitsplatz, der mit dem Abziehen eines einzigen Kabels zu einem unwiderstehlichen Notebook wird. Natürlich gibt es Gründe gegen diese Kombo, etwa bei High-End-Anwendungen oder wenn mehr als ein externes Display angeschlossen werden soll. Aber ich lehne mich vermutlich nicht allzu weit aus dem Fenster, mit der Behauptung, dass diese Kombo wohl für 90 Prozent aller Mac-Anwender ideal ist.