MacBook komplett aufladen

Die mobilen Apple-Geräte sind mit einem hervorragenden Batterie-Management ausgestattet, um den Stromspender möglichst lange in Topform zu halten. Das gilt auch für die MacBooks: Ab Werk sind die Einstellungen so definiert, dass der Mac lernt, wie er genutzt wird – und entsprechend sein Ladeverhalten anpasst.

So hängt zum Beispiel mein MacBook Air die meiste Zeit am Strom. Nach einer mehrtägigen Lernphase hat sich macOS entschieden, die Batterie nur noch zu etwa 80 Prozent zu laden, um sie zu schonen. Das wird im Batteriesymbol in der Menüleiste angezeigt – zusammen mit der Möglichkeit, sie auf Mausklick bis unters Dach zu füllen: