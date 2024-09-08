macOS-Betas: einfach ausprobieren

Die Abläufe sind wohlbekannt: Apple stellt an der WWDC (World Wide Developer Conference) im Juni die neuen Betriebssysteme vor. Kurz darauf folgt eine erste Developer Beta, die noch fehlerbehaftet sein kann. Diese Betaversion richtet sich an die Entwickler, um ihnen die Chance zu geben, ihre Software möglichst früh an das kommende System anzupassen.

Wenige Wochen später folgen die Public ­Betas: Vorabversionen, die von allen ausprobiert werden können. Es gibt keine Garantie, dass sie frei von Fehlern sind. Doch wenn Sie sich trotzdem darauf einlassen möchten, ist die Installation denkbar einfach.

Public Beta installieren

Öffnen Sie am Mac die Systemeinstellung Allgemein und dort den Bereich Software­update. Hier finden Sie die aktuellen Beta-Updates, Bild 1. Klicken Sie auf die kleine «i». Jetzt bekommen Sie die Möglichkeit, eine neue Beta anzuwählen – entweder vom aktuellen macOS oder von einer Entwicklerrespektive Public-Beta des nächsten grossen Updates. Sobald Sie auf die Schaltfläche Fertig klicken, startet die Suche nach den Vorabversionen, die jedoch erst mit einem Klick auf die Schaltfläche Jetzt aktualisieren installiert werden, Bild 2. Und das war auch schon alles.