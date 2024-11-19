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Klaus Zellweger
19. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

macOS15 «Sequoia»: endlich ein richtiger Fenstermanager

Lange war das Fenstermanagement von macOS einer der häufigsten Kritikpunkte. Doch mit macOS 15 wird alles besser.

Bild 1: Beim Ziehen zeigt ein weisser Rahmen, wo das Fenster landet

© (Quelle: PCtipp.ch)

Die neue Funktion macht sich automatisch bemerkbar, sobald Sie ein Fenster an einen Rand oder in eine Ecke ziehen: Lassen Sie den Mauszeiger los, damit es diesen Platz einnimmt, Bild 1. Wenn Sie beim Verschieben ausserdem die Option-Taste gedrückt halten, wird zu jeder Zeit gezeigt, wo das Fenster einschnappen wird.

Alternativ verwenden Sie im Menü Fenster den Befehl Bewegen & Skalieren, um das ­gerade aktive Fenster zu positionieren. Das funktioniert auch mit Tastaturbefehlen, wenn auch leider nicht für sämtliche Positionen.

Lückenlose Fensterkacheln

Eines gefällt jedoch nicht allen: der Abstand, den das System zum Displayrand oder zwischen den Fenstern freilässt. Um diese Lücke zu schliessen rufen Sie die Systemeinstellung Schreibtisch & Dock auf, Bild 2 A, und deaktivieren Sie die Option Als Kacheln angezeigte Fenster haben Abstand B.

Bild 2: Mit der richtigen Einstellung verschwinden die Lücken

 © Quelle: PCtipp.ch

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