Mail-Account gehackt? Was kann ich tun?

Der Hacker könnte sich auch Zugang zu Ihrem Konto verschafft haben, indem er die Antworten auf die Sicherheitsfragen erraten hat. Er könnte Ihr Konto erneut hacken, wenn Sie diese Fragen und Antworten nicht ändern. Darum ändern Sie auch diese. Vermeiden Sie es, Fragen mit Antworten zu wählen, die leicht zu erraten oder online zu finden sind. Wählen Sie beispielsweise nicht die Frage «Wie lautet der zweite Vorname Ihrer Mutter?», wenn Ihre Mutter in sozialen Medien routinemässig ihren Vor-, Mittel- und Nachnamen angibt.

Aktivieren Sie ausserdem die zweistufige Verifizierung, falls nicht getan (siehe Teil 4).

2. Warnen Sie Ihre Kontakte

Informieren Sie Ihre Kollegen, Freunde und Familienmitglieder in Ihrer E-Mail-Kontaktliste, dass Ihr E-Mail-Konto gehackt wurde. Warnen Sie diese, alle verdächtigen Nachrichten sofort zu löschen. Sagen Sie ihnen auch, dass sie keine Anwendungen öffnen, auf Links klicken, Kreditkarteninformationen weitergeben oder Geld senden sollen. Es kann im ersten Moment peinlich sein, Ihren Kontakten das mitzuteilen, aber die Warnung kann sie vor Schlimmerem bewahren.

3. Achten Sie auf Auffälligkeiten

Hacker können Änderungen vornehmen, die es ihnen ermöglichen, erneut in Ihr Konto einzudringen oder weiter andere Personen zu betrügen, nachdem Sie die Kontrolle über Ihr eigenes Mailkonto zurückerlangt haben. Um dies zu verhindern, sollten Sie die folgenden Schritte unternehmen:

Kontrollieren Sie Ihre E-Mail-Signatur, um sicherzustellen, dass diese keine unbekannten Links enthält.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre E-Mails nicht automatisch an eine andere Person weitergeleitet werden.

Überprüfen Sie Ihre Notfall-Mailadresse, die zum Wiederherstellen des Passworts hinterlegt ist.

Kontrollieren Sie persönliche Daten, wie Name, Adresse oder Handy-Nummer, falls Sie diese angegeben haben.

Achten Sie ausserdem auf Anzeichen für einen Computervirus oder Malware auf Ihrem Computer, Telefon oder Tablet. Solche Anzeichen können seltsame Pop-up-Fenster, plötzliche Langsamkeit, Probleme beim Herunterfahren oder Neustarten und unbekannte Anwendungen auf Ihrem Gerät sein.

Holen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter weitere Tipps, wie Sie Ihr Konto noch sicherer machen können. Möglicherweise bietet Ihr Mailprovider zusätzliche Sicherheitsmassnahmen, die Sie anwenden können, die wir hier nicht aufgeführt haben.

4. Schützen Sie sich für die Zukunft

Schliesslich können Sie einige einfache Massnahmen ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit eines weiteren E-Mail-Hacks zu verringern: Stellen Sie stets sicher, dass Sie die neuesten Versionen von Windows und Ihren Anwendungen verwenden. Die neuesten Software-Fassungen enthalten oft Behebungen von Sicherheitslücken, die Hacker ausnutzen. Sie sollten auch alle Anwendungen löschen, die Sie nicht verwenden oder die von ihren Entwicklern nicht regelmässig aktualisiert werden. Das sind alles mögliche Einfallstore.

Wenn Sie über eine Sicherheits-Software verfügen, etwa Microsoft Defender, Bild 11, vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version haben und überprüfen Sie Ihren PC wöchentlich auf Malware.