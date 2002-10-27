Makro beim Öffnen der Excel-Datei starten

Ein Makro, das beim Start der Datei automatisch ausgeführt wird, müssen Sie über "Diese Arbeitsmappe" aufrufen. Öffnen Sie den Visual Basic Editor. Dort finden Sie "Diese Arbeitsmappe" auf der linken Seite im Projekt-Explorer. Im Code-Fenster auf der rechten Seite geben Sie folgenden Code ein.

Private Sub Workbook_Open()

Call MakroName

End Sub

Speichern und schliessen Sie die Arbeitsmappe. Beim erneuten Öffnen wird das Makro ausgeführt.