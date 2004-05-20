Makros aus Arbeitsmappe entfernen

Es handelt sich hier wohl um ein sogenanntes "Auto-Open-Makro", das automatisch beim Öffnen ausgeführt wird. Auch nur schon ein leeres Makro-Gerüst wird als Makro interpretiert und Excel versucht es auszuführen.

Öffnen Sie die Datei und drücken Sie ALT+F11 um in den Visual-Basic-Editor zu gelangen. Dort sehen Sie nun in der Regel auf der linken Seite den Projekt-Explorer und darin den Eintrag "VBA Projekt (Name.xls)" für Ihre Datei. Falls notwendig, klicken Sie auf das Plus-Zeichen, um untergeordnete Zeilen einzublenden. Doppelklicken Sie nun nacheinander alle untergeordneten Einträge (z.B. DieseArbeitsmappe) um im rechten Fenster deren Code anzuzeigen.

Hier können Sie nun nach einem Makro oder nach einem Makro-Gerüst suchen. Bevor Sie gefundene Makros oder Fragmente löschen, seien Sie sich jedoch bewusst, dass ein allfälliges Auto-Open-Makro möglicherweise einen bestimmten Zweck hat.