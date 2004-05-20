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PCtipp Redaktion
20. Mai 2004
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Makros aus Arbeitsmappe entfernen

Wie kann ich Makros aus einem EXCEL-Sheet löschen? Jedes Mal wenn ich das File öffne, kommt die Abfrage ob ich die Makros aktivieren oder deaktivieren möchte. Auch wenn ich mit «aktivieren» bestätige finde ich nachher bei EXTRAS/MAKRO/MAKROS keinen Eintrag. Danke für die Unterstützung.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Es handelt sich hier wohl um ein sogenanntes "Auto-Open-Makro", das automatisch beim Öffnen ausgeführt wird. Auch nur schon ein leeres Makro-Gerüst wird als Makro interpretiert und Excel versucht es auszuführen.

Öffnen Sie die Datei und drücken Sie ALT+F11 um in den Visual-Basic-Editor zu gelangen. Dort sehen Sie nun in der Regel auf der linken Seite den Projekt-Explorer und darin den Eintrag "VBA Projekt (Name.xls)" für Ihre Datei. Falls notwendig, klicken Sie auf das Plus-Zeichen, um untergeordnete Zeilen einzublenden. Doppelklicken Sie nun nacheinander alle untergeordneten Einträge (z.B. DieseArbeitsmappe) um im rechten Fenster deren Code anzuzeigen.

Hier können Sie nun nach einem Makro oder nach einem Makro-Gerüst suchen. Bevor Sie gefundene Makros oder Fragmente löschen, seien Sie sich jedoch bewusst, dass ein allfälliges Auto-Open-Makro möglicherweise einen bestimmten Zweck hat.

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