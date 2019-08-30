Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
30. Aug 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Malwarebytes: Premium-Testfunktionen deaktivieren

Sie wollten Malwarebytes nur mit den kostenlosen Funktionen haben. Trotzdem ist jetzt die 14-Tage-Premium-Testphase aktiv. Wie deaktivieren?

Hier deaktivieren Sie die Premium-Testversion in Malwarebytes

© Quelle: PCtipp.ch

Auf demselben PC sollten nie zwei Virenwächter gleichzeitig aktiv sein. Der Grund liegt darin, dass die beiden Wächter einander in die Quere kommen, wenn sie sich gleichzeitig auf die zu scannenden Dateien stürzen. Das führt nicht nur zu einem langsamer reagierenden Computer, sondern kann Abstürze und sogar Schädlings-Fehlalarme auslösen.

Dennoch sehen zwei Schädlingsjäger oft mehr als nur einer. Malwarebytes ist für den Einsatz als kostenlose «zweite Meinung» neben Ihrem Standard-Virenscanner gut geeignet. Jenes erkennt nicht nur viele Schädlinge, sondern ist häufig auch in der Lage, diese zu entfernen. In der kostenlosen Version fehlt ihm der permanente Virenwächter, auf den Sie aber sowieso verzichten wollen, da Sie sonst entweder den Microsoft-eigenen Windows Defender oder einen anderen Virenwächter laufen haben. 

Nun haben Sie vielleicht erstmalig oder in Form eines Updates die aktuelle Version von Malwarebytes installiert. Da fällt Ihnen auf: Es hat ungefragt die Premium-Funktionen eingeschaltet, inklusive Web- und Exploit-Schutz, Schutz vor Schadsoftware und Ransomware. Genau so wollten Sie das doch gar nicht! Wie schalten Sie nun die Premium-Funktionen von Malwarebytes wieder aus?

So gehts: Starten Sie Malwarebytes, sofern es nicht eh gerade geöffnet ist. Klicken Sie in der linken Spalte auf Einstellungen und wechseln Sie zum Reiter Kontodetails. Schon finden Sie die Schaltfläche Premium-Testversion deaktvieren.

Hier deaktivieren Sie die Premium-Testversion in Malwarebytes

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie drauf, anschliessend im Rückfragedialog auf Yes, gefolgt von einem Ja im Fenster der Benutzerkontensteuerung. Fall erledigt.

Kommentare

Datenverwaltung Firmen Internet PC Sicherheit Virenscanner Windows Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare