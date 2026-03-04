Markierungen in PDFs auf dem Mac

Textmarkierungen in PDFs erweisen sich oft als tückisch. Besonders eingescannte Dokumente halten sich oft nicht an die Gepflogenheit, dass Texte streng innerhalb einer Spalte markiert werden können.

Die einfachste Abhilfe: Wählen Sie in der Vorschau ganz links oben wie gewohnt das Werkzeug für Textmarkierungen. Halten Sie die Option-Taste gedrückt und ziehen Sie ein Rechteck auf. Damit wird nur dieser Text markiert – und bei Bedarf kopiert.