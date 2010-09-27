27. Sep 2010
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Mathematisches Zeichen für «entspricht» einfügen
Problem: Gibt es eine Möglichkeit, beispielsweise in Word das «entspricht»-Zeichen ^= (Dächli + Gleichheitszeichen, aber übereinander) zu schreiben?
Lösung: Sie können dieses Zeichen als Symbol einfügen, z.B. aus der Schriftart «MS Reference 1» oder in neueren Windows- und Office-Versionen aus der Schriftart «Cambria Math» (dort «Mathematische Operatoren» wählen). Gehen Sie hierzu in Word zu Einfügen/Symbol, wählen Sie die Schriftart und das Zeichen aus und klicken Sie auf Einfügen.
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Das Zeichen lässt sich in Word auch mit einem Trick einfügen. Tippen Sie die dem gewünschten Zeichen entsprechende Unicode-Ziffernfolge ein, in diesem Fall ist es 2259 und drücken Sie direkt anschliessend die Tastenkombination Alt+C. Jetzt sollte Word es sofort umwandeln.
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