Mathematisches Zeichen für «entspricht» einfügen

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Das Zeichen lässt sich in Word auch mit einem Trick einfügen. Tippen Sie die dem gewünschten Zeichen entsprechende Unicode-Ziffernfolge ein, in diesem Fall ist es 2259 und drücken Sie direkt anschliessend die Tastenkombination Alt+C. Jetzt sollte Word es sofort umwandeln.