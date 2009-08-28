28. Aug 2009
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Medion-Netbook: WLAN einschalten
Problem: Um den Akku zu schonen, habe ich zur Arbeit zu Hause den Akku aus meinem Medion-Netbook entfernt. Seither erkennt es kein Drahtlosnetzwerk mehr - egal, ob mit oder ohne Akku. Was mag geschehen sein? Einen Schalter habe ich nicht gefunden. Wie aktiviere ich das WLAN wieder?
Lösung: Viele Notebooks und Netbooks bieten die Möglichkeit, WLAN über eine Tastenkombination ein- und auszuschalten.
Meistens ist beim zutreffenden Tastenkürzel die Fn-Taste beteiligt. Welche Taste Sie zusammen mit der Fn-Taste drücken müssen, erkennen Sie meistens an einem kleinen WLAN-Symbol direkt auf oder neben der Taste. Es sieht nicht selten ganz ähnlich aus wie das nebenstehende. Bei Medion ist das zum Beispiel normalerweise die Tastenkombination Fn+F11. (PCtipp-Forum)
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