Medion-Netbook: WLAN einschalten

Lösung: Viele Notebooks und Netbooks bieten die Möglichkeit, WLAN über eine Tastenkombination ein- und auszuschalten.

Meistens ist beim zutreffenden Tastenkürzel die Fn-Taste beteiligt. Welche Taste Sie zusammen mit der Fn-Taste drücken müssen, erkennen Sie meistens an einem kleinen WLAN-Symbol direkt auf oder neben der Taste. Es sieht nicht selten ganz ähnlich aus wie das nebenstehende. Bei Medion ist das zum Beispiel normalerweise die Tastenkombination Fn+F11. (PCtipp-Forum)