Mehrere Empfänger in Thunderbird

Wenn Sie diese aber kopieren und alle ins erste «An»-Feld einfügen, erscheinen die Adressen rot – als würde Thunderbird diese für ungültig halten. Müssen Sie diese jetzt alle einzeln untereinander in die separaten Felder eintippen?

Müssen Sie nicht! Fügen Sie die Adressen wie gehabt ein, alle nacheinander mit Komma abgetrennt. Der Trick ist: Drücken Sie danach die Tab-Taste, dann schreibt Thunderbird die Adressen fein säuberlich untereinander in separate «An»-Felder.